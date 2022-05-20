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Гендиректор ICESCO высоко оценил регулярные визиты президента Ильхама Алиева на освобожденные территории

Гендиректор ICESCO высоко оценил регулярные визиты президента Ильхама Алиева на освобожденные территории Во время этого визита мы стали свидетелями широкого строительства, развернутого на освобожденных от оккупации территориях.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 15:30
Гендиректор ICESCO высоко оценил регулярные визиты президента Ильхама Алиева на освобожденные территории

Во время этого визита мы стали свидетелями широкого строительства, развернутого на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом 20 мая заявил генеральный директор ICESCO Салим бин Мохаммед аль-Малик, находясь на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подчеркнув красоту этих мест, гендиректор ICESCO отметил, что многим гражданам зарубежных стран хотелось бы посетить их. В этой связи Салим бин Мохаммед аль-Малик высоко оценил регулярные визиты главы государства на освобожденные от оккупации территории и посещение им мечетей, встречи, моральную поддержку, оказываемую работающим там гражданам.

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Версия на английском языке ICESCO Director General commends President Ilham Aliyev's regular visits to liberated territories
Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevin azad edilən ərazilərə mütəmadi səfərlərini yüksək qiymətləndirib

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