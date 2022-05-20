Гендиректор ICESCO высоко оценил регулярные визиты президента Ильхама Алиева на освобожденные территории

Во время этого визита мы стали свидетелями широкого строительства, развернутого на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report, об этом 20 мая заявил генеральный директор ICESCO Салим бин Мохаммед аль-Малик, находясь на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Подчеркнув красоту этих мест, гендиректор ICESCO отметил, что многим гражданам зарубежных стран хотелось бы посетить их. В этой связи Салим бин Мохаммед аль-Малик высоко оценил регулярные визиты главы государства на освобожденные от оккупации территории и посещение им мечетей, встречи, моральную поддержку, оказываемую работающим там гражданам.