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Генассамблея ООН высоко оценила работу в сфере миграции в Азербайджане

Генассамблея ООН высоко оценила работу в сфере миграции в Азербайджане В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, прошла встреча между начальником Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Вусалом Гусейновым и президент
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 16:49
Генассамблея ООН высоко оценила работу в сфере миграции в Азербайджане

В рамках первого Международного форума по обзору миграции, проходящего в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, прошла встреча между начальником Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Вусалом Гусейновым и президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Как сообщили Report в ГМС, во встрече также приняли участие постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев и сотрудники постоянного представительства.

В ходе встречи начальник службы поблагодарил президента Генассамблеи ООН за постоянную поддержку государств-членов в эффективной реализации "Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции", являющегося первым согласованным на межправительственном уровне соглашением ООН по управлению международной миграцией. В.Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан участвует в Форуме в качестве одной из 33 стран, определенных Сетью ООН по вопросам миграции как "Страны-первопроходцы" по эффективной реализации Глобального договора о миграции, а также отметил, что в рамках 4-го круглого стола под сопредседательством нашей страны состоялись полезные обсуждения.

Вусал Гусейнов отметил, что Азербайджан осуществил ряд успешных мер по эффективной реализации Глобального договора о миграции. Начальник Службы выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках Многостороннего целевого фонда по миграции, созданного ООН для поддержки реализации этого документа, а также в поддержке инициативы "Страны-первопроходцы» и после Форума. Было отмечено, что прекращение оккупации азербайджанских земель, наряду с обеспечением мира в регионе, создало новые реалии и возможности во всех сферах, в том числе и в миграционной.

Президент Генассамблеи ООН Абдулла Шахид высоко оценил проведенную в Азербайджане в последние годы работу по управлению миграционными процессами и реализации Глобального договора о миграции, а также роль Азербайджана в организации и проведении Международного форума по обзору миграции.

Затем состоялись обсуждения будущей деятельности нашей страны в области миграции на национальном и региональном уровнях, а также о значимости Регионального учебного центра по миграции, созданного в Азербайджане и охватывающего 13 стран региона.

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