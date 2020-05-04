Гебрейесус: ВОЗ благодарна Азербайджану за помощь в борьбе с COVID-19

Тедрос Адхан Гебрейесус https://report.az/storage/news/ebbd705dc5ca14a68efbff3fb7e0de1d/e96ed6ca-00fb-4856-a027-dda4f20a6d67_292.jpg

ВОЗ благодарна правительству Азербайджана за выделенную помощь по борьбе с пандемией коронавируса.

Как ообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус в ходе видеоконференции стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Благодарю президента Азербайджана за приглашение на эту видеоконференцию. Также хотелось бы выразить благодарность правительству Азербайджана за выделение 5 млн долларов США на борьбу с COVID-19", -заявил глава ВОЗ.

Ранее правительство Азербайджана, в качестве вклада в международные усилия по предотвращению риска распространения в мире инфекции коронавируса, вынесло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов Фонду COVID-19 в рамках "Плана стратегической готовности и реагирования" ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ВОЗ поддерживает страны Движения Неприсоединения в борьбе с коронавирусом: "В условиях такой глобальной эпидемии народы и государства должны быть солидарны. После объявления коронавируса пандемией в январе этого года, вирус повлиял на политическую, экономическую и социальную сферы жизни всех стран, создал панику. Он создал серьёзные проблемы в развитии. Перед нами простая миссия – защищать нашу планету. Сейчас все заинтересованные стороны, государства и частный сектор должны делать всё для того, чтобы никто не оставался без внимания. Поэтому усиление ценностей всестороннего международного сотрудничества очень важно на данном этапе".