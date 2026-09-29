Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфере

Словакия и Азербайджан поддерживают эффективное взаимодействие в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

"Вместе с нашими шведскими коллегами Посольство Словацкой Республики в Баку продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане. Для нас эта миссия является честью и свидетельством доверия", - сказал посол.

По словам Гасымова, словацко-азербайджанское партнерство уже приносит ощутимые плоды:

"Словацко-азербайджанские отношения имеют прочную основу и уже приносят конкретные результаты в таких сферах, как энергетика, экономика, транспорт, оборонная промышленность, восстановление регионов и контакты между людьми", - отметил дипломат.