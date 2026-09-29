Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфере
- 29 сентября, 2026
- 19:15
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Словакия и Азербайджан поддерживают эффективное взаимодействие в оборонной сфере.
Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.
"Вместе с нашими шведскими коллегами Посольство Словацкой Республики в Баку продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане. Для нас эта миссия является честью и свидетельством доверия", - сказал посол.
По словам Гасымова, словацко-азербайджанское партнерство уже приносит ощутимые плоды:
"Словацко-азербайджанские отношения имеют прочную основу и уже приносят конкретные результаты в таких сферах, как энергетика, экономика, транспорт, оборонная промышленность, восстановление регионов и контакты между людьми", - отметил дипломат.