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    Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфере

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:15
    Гасымов: Баку и Братислава развивают эффективное сотрудничество в оборонной сфере

    Словакия и Азербайджан поддерживают эффективное взаимодействие в оборонной сфере.

    Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

    "Вместе с нашими шведскими коллегами Посольство Словацкой Республики в Баку продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане. Для нас эта миссия является честью и свидетельством доверия", - сказал посол.

    По словам Гасымова, словацко-азербайджанское партнерство уже приносит ощутимые плоды:

    "Словацко-азербайджанские отношения имеют прочную основу и уже приносят конкретные результаты в таких сферах, как энергетика, экономика, транспорт, оборонная промышленность, восстановление регионов и контакты между людьми", - отметил дипломат.

    Эльчин Гасымов Оборонное партнерство Североатлантический альянс (НАТО) Азербайджано-словацкие отношения Словакия Швеция
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