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Гарибашвили: Азербайджан - самый важный стратегический партнер Грузии

Гарибашвили: Азербайджан - самый важный стратегический партнер Грузии Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии.
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 14:35
Гарибашвили: Азербайджан - самый важный стратегический партнер Грузии
Ираклий Гарибашвили

Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время заявления для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Грузия одна из важнейших стран и друзей для Азербайджана. И Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии", - сказал Гарибашвили.

По его словам, в ходе встречи с президентом Азербайджана обсуждены совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.

Стороны обсудили уже осуществленные стратегические проекты, которые, по словам Гарибашвили, можно назвать историческими. Среди них нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южного газового коридора".

Лидеры государств также обсудили важность железнодорожного Среднего коридора.

"Мы, господин президент, подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и запланированных проектов", - сказал Гарибашвили.

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Версия на английском языке Garibashvili: Azerbaijan is Georgia's most important strategic partner

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