Ганира Пашаева защитила Турцию в ПАСЕ

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Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Прошедшие 24 июня в Турции президентские и парламентские выборы были организованы независимо, демократически и в соответствии с международными нормами".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат Ганира Пашаева заявила во время выступления на обсуждении на тему "Отчет о прогрессе" и "Прошедшие в Турции выборы", проведенном в первый день осенней сессии структуры.

Азербайджанский депутат, выступая от имени Группы независимых демократов ПАСЕ, заявила, что у Турции имеется долголетнее сотрудничество с международными миссиями в связи с наблюдением за выборами: "С этой точки зрения, наряду с наблюдателями ПАСЕ и ОБСЕ, для наблюдения за выборами было приглашено большое количество наблюдателей из различных международных организаций и парламентов.

В Турции их возможности наблюдать за выборами были расширены по всей стране. Я и в отчете в отношении к выборам в Турции вижу общую положительную оценку. Кроме того, хотела бы довести до вашего сведения ряд вопросов, которые нужно уточнить по этому отчету. В отчете отмечается, что перенос и объединение избирательных пунктов преследовало целью сократить количество избирателей в специальных местах. Однако авторы отчета не учли, что в определенных местах перенос/объединение ограниченного количества избирательных пунктов было направлено против усилий таких террористических организаций, как РПК/КСК, препятствующих праву свободы выбора избирателей. Уничтожение одного избирательного ящика после выборов в Агры/Догубеязите – это конкретный показатель усилий террористических организаций РПК/КСК притеснить избирателей".