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Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс

Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс Бывшие власти Армении в 1992 году пытались представить миру совершенно искаженную версию событий, связанных с резней в Ходжалы.
Внешняя политика
8 декабря 2024 г. 20:54
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс

Бывшие власти Армении в 1992 году пытались представить миру совершенно искаженную версию событий, связанных с резней в Ходжалы.

Об этом в интервью корреспонденту Report, командированному на освобожденные от оккупации территории заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай.

"К большому сожалению, парламенты некоторых западных стран тогда поддерживали Армению и армянское лобби. Сегодня эта поддержка продолжается, в частности, со стороны Франции. К этому подключились и страны, которые Турция считает своими союзниками. Двойные стандарты Запада сохраняются до сих пор. Представьте, что несмотря на то, что 20% азербайджанских территорий были оккупированы, они пытались сформировать ложное представление о том, что якобы армянские земли подверглись оккупации. Чтобы отвлечь внимание от своих действий, они выдвигали необоснованные обвинения о якобы геноциде армян со стороны Турции в 1915 году. Но они не учитывали, что исторические факты неизбежно выйдут на свет. Сейчас и Азербайджан, и Турция ведут большую работу по донесению правды до мировой общественности с использованием обоснованных доказательств и документов", – отметил глава комиссии.

Говоря о посещении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана участниками Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", Фуат Октай подчеркнул масштабные работы по восстановлению и благоустройству:

"Самым прекрасным в этой поездке для нас стало то, что Ханкенди, Шуша, Ходжалы и все остальные территории освобождены и находятся под контролем Азербайджана. Во время этого визита, особенно в Шуше, мы увидели грандиозные успехи в восстановлении освобождённых территорий. На пути из Физули сюда мы стали свидетелями возделывания земель, а также масштабной реконструкции Физули и Шуши".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFuat Oktay: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində möhtəşəm irəliləyişlər var

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