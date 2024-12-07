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Фуат Октай: ​​​​​​​Азербайджан столкнулся с масштабной кампанией по дезинформации

Фуат Октай: ​​​​​​​Азербайджан столкнулся с масштабной кампанией по дезинформации ​​​​​​​Азербайджан одна из стран, столкнувшихся с наиболее масштабной кампанией по дезинформации.
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 18:02
Фуат Октай: ​​​​​​​Азербайджан столкнулся с масштабной кампанией по дезинформации

Азербайджан одна из стран, столкнувшихся с наиболее масштабной кампанией по дезинформации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на круглом столе на тему "Роль парламентов в публичной дипломатии: На примере Азербайджана и Турции" в Баку.

По его словам, социальная медиа-дипломатия становится все более важным аспектом, так как люди сегодня получают информацию в основном из соцсетей.

"Необходимо бороться с дезинформацией. Если мы не сможем контролировать развитие технологий и искусственного интеллекта, это приведет к серьезным последствиям. Мы вместе боремся против глобальной кампании против Азербайджана", - сказал он.

В качестве примера дезинформации Октай напомнил, что во французском парламенте обсуждалась резолюция о том, что Азербайджан якобы оккупировал армянские территории во время 44-дневной Отечественной войны.

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Версия на английском языке Turkish official: Azerbaijan has faced harshest cases of disinformation
Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: Dezinformasiyaların ən acı nümunələrini Azərbaycan yaşayıb

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