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Фуад Гусейналиев: руководство Армении не обладает полнотой власти в своей стране

Фуад Гусейналиев: руководство Армении не обладает полнотой власти в своей стране Руководство Армении не обладает полнотой власти в своей стране, для вынесения какого-либо кардинального решения армянской правящей элите нужно отчитаться перед отдельными внешними кругами, в числе которых и находится Москва.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 00:56
Фуад Гусейналиев: руководство Армении не обладает полнотой власти в своей стране

Руководство Армении не обладает полнотой власти в своей стране, для вынесения какого-либо кардинального решения армянской правящей элите нужно отчитаться перед отдельными внешними кругами, в числе которых и находится Москва.

Об этом в эфире программы "Актуально сегодня" на телеканале CBC сказал генеральный директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, комментируя итоги очередного раунда переговоров Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном в городе Арлингтон, штат Вирджиния.

Он подчеркнул, что для Армении жизненно важно достижение мира.

"С последними событиями на Лачынской дороге, установкой пограничного пункта, вопрос на земле полностью решился... Интенсивность вокруг переговорного процесса зарождает осторожный оптимизм", - добавил Ф.Гусейналиев.

К дискуссиям в режиме видеоконференции из России также подключился доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

В ходе обсуждений было уделено особое место заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученным в городе Шуша.

Подробнее в видеоматериале:

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: “Ermənistan rəhbərliyi öz ölkəsində tam olaraq hakimiyyətə malik deyil”

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