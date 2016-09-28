Фуад Алескеров: В Азербайджане наработан значительный опыт противодействия терроризму и другим угрозам нацбезопасности

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан уделяет большое внимание укреплению безопасности. Создание обстановки стабильности и безопасности, своевременное выявление и предотвращение угроз национальным интересам является основой существования любого государства, его независимости и успешного развития".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Государственно-правового управления по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров, выступая на 41-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Баку.

Ф.Алескеров зачитал участникам мероприятия приветственное послание от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Ф.Алескерова, сегодня главную угрозу международной безопасности по-прежнему представляют терроризм, религиозный экстремизм и агрессивный сепаратизм.

Он отметил, что за прошедшие годы в Азербайджане был наработан значительный опыт противодействия терроризму, религиозному экстремизму и другим угрозам национальной безопасности, постоянно ведётся процесс усовершенствования соответствующего законодательства, достигнуты серьёзные результаты в правоприменительной области.

"Не так давно наши спецслужбы провели ряд успешных операций по пресечению деятельности ряда опасных религиозно-экстремистских групп. Мы считаем, что эффективный обмен опытом и надежные партнёрские отношения являются важными инструментами, создающими существенные предпосылки для достижения серьёзных результатов при решении задач, стоящих перед спецслужбами", - подчеркнул Ф.Алескеров.

"Нарастающая угроза распространения в странах СНГ радикально-религиозной идеологии обуславливает необходимость укрепления сотрудничества", - заявил Ф.Алескеров. По его словам, важно в полной мере использовать все возможности, которые предоставляет такое взаимодействие.

Ф.Алескеров выразил надежду, что сегодняшнее заседание послужит дальнейшей консолидации усилий в деле обеспечения национальной безопасности стран СНГ .