Фуад Алескеров: В Азербайджан пытаются въехать все больше мигрантов по поддельным документам

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Миграционные проблемы на Ближнем Востоке затрагивают и Азербайджан, в который пытаются въехать мигранты по поддельным документам.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными службами Фуад Алескеров в ходе проходящего в Баку XIX заседания совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ.

"Сегодня самым ярким примером влияния кризиса в миграционной сфере является массовый исход миллиона беженцев из Сирии в Европу. Сотни тысяч сирийских беженцев вынуждены искать спасение в европейских странах, где по отношению к ним демонстрируется жесткая и жестокая политика, в том числе и в отношении женщин и детей", - заявил Ф.Алескеров.

Ф.Алескеров подчеркнул, что подобный "мощный миграционный поток" появился благодаря политике западных стран.

По его словам, на данный момент, несмотря на активное обсуждение решения миграционного вопроса в Европе, конкретных эффективных решений пока не было найдено.

"Во многих случаях не соблюдаются права беженцев. В европейских странах на фоне миграционного кризиса наблюдается рост ксенофобии, исламофобии, национализма, и некоторые европейские политики зачастую используют подобные проявления для роста своей популярности", - отметил заведующий отделом.

Ф.Алескеров указал, что миграционные проблемы зачастую затрагивают и Азербайджан, куда стараются въехать все больше мигрантов с поддельными документами.

Он добавил, что Азербайджан вносит свой вклад в решение миграционных проблем, придавая большое значение развитию взаимодействия в этой сфере.

"Азербайджан стал первым государством на постсоветском пространстве, столкнувшимся с крупным миграционным потоком в результате этнических чисток, проводимых Арменией, и оккупации 20% азербайджанских территорий в результате армянской оккупации. Более одного миллиона граждан были вынуждены покинуть свои родные очаги, беженцем стал каждый восьмой гражданин республики", - подчеркнул Ф.Алескеров.