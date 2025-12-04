Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фридрих Мерц и президент Ильхам Алиев обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    04 декабря, 2025
    20:14
    Фридрих Мерц и президент Ильхам Алиев обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц 4 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Фридрих Мерц в первую очередь поздравил с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает стабильность в регионе.

    Выразив признательность за поздравления, глава нашего государства отметил, что Азербайджан является автором региональных мирных инициатив.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и впредь продолжит усилия по обеспечению и укреплению устойчивого мира в регионе.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

    Канцлер Фридрих Мерц пригласил главу нашего государства посетить Германию с визитом. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение и, в свою очередь, пригласил Канцлера Германии совершить визит в Азербайджан. Фридрих Мерц также с удовлетворением принял приглашение.

    Fridrix Merts və İlham Əliyev bir-birini qarşılıqlı səfərə dəvət ediblər
    Friedrich Merz and Ilham Aliyev invite each other for reciprocal visits
    Лента новостей