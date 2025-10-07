ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Германии и специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом сообщает руководство по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии в соцсети Х.

"Отличная и подробная дискуссия со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно по вопросам Южного Кавказа, включая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Европа является ключевым игроком в регионе, способствуя диалогу и взаимодействию", - написано в сообщении.