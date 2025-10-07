ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 18:17
Министерство иностранных дел Германии и специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Магдалена Гроно обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом сообщает руководство по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии в соцсети Х.
"Отличная и подробная дискуссия со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно по вопросам Южного Кавказа, включая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Европа является ключевым игроком в регионе, способствуя диалогу и взаимодействию", - написано в сообщении.
Последние новости
18:41
Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днемВ регионе
18:39
Фото
Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:34
Глава МИД Сирии завтра отправится в ТурциюВ регионе
18:27
В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГВнешняя политика
18:27
Сабир Ахмедов: Азербайджан создает современную модель возвращения вынужденных переселенцевВнешняя политика
18:17
ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
18:11
Фото
Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭФинансы
18:08
Фото
В Баку проходит выставка халяльной продукцииБизнес
18:05
Фото