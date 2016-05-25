Франсуа Олланд: Франция будет продолжать усилия, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Франсуа Олланд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин президент,

Передаю Вам и Вашему народу искренние пожелания мира, процветания и прогресса по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В этом году, как и в предыдущие годы, развитие сотрудничества между Францией и Азербайджаном продолжалось во всех областях. Наглядным примером тому служит Французско-Азербайджанский университет, который в скором времени откроется в Баку. Я рад этому и желаю, чтобы объединяющие наши страны партнерские связи еще более углублялись и охватывали различные сферы.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу заверить Вас в том, что Франция, как сопредседатель Минской группы, вместе с российскими и американскими партнерами будет продолжать усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".