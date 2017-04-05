Франсуа Олланд: Франция будет активно работать как сопредседатель МГ ОБСЕ для устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Франсуа Олланд направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

21 февраля была отмечена 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном.

Рад, что в течение этих 25 лет наши страны наладили непрерывно развивающиеся и многовекторные прочные связи. Я имел возможность убедиться в этом во время моих визитов в Азербайджан в мае 2014 года и апреле 2015 года.

Наш тесный политический диалог, интенсивность торгового и экономического обмена, а также достижения в культурной и университетской сферах на примере Французско-Азербайджанского Университета доказывают динамизм и потенциал наших связей во всех областях.

Желаю, чтобы наши страны и дальше шли вперед по этому пути и еще более укрепили связи для налаживания истинного сотрудничества.

Можете быть уверены в том, что Франция будет активно работать и продолжит свои обязательства как сопредседатель Минской группы ОБСЕ для устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров на благо всего региона.

Господин президент, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении".