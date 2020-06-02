Французский эксперт: Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с COVID-19

"В условиях коронавируса мусульмане и евреи проявили солидарность".

Об этом французскому бюро Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу Эрик Гозлан. Он отметил, что коронавирус вновь выявил необходимость солидарности во всем мире: "На начальном этапе распространения вируса создавалось впечатление, будто страны стремятся изолироваться друг от друга. Особенно наглядно это проявлялось в Европе.

Очень немногие страны откликнулись на призыв Италии, нуждавшейся в медицинских масках и аппаратах ИВЛ. Однако впоследствии страны осознали, что одной рукой в ладоши не похлопаешь. Стала очевидной важность использования медицинской практики других стран. В целях противостояния коронавирусу страны приступили к созданию совместных фондов по обмену врачами и медикаментами, транспортировке пациентов из одной страны в другую. В результате зародились новые партнерские отношения. Все осознали важность совместной работы. Мы не можем продолжать жить в системе, зиждущейся, как сегодня, на деньгах. Обдумывание столь актуального вопроса возлагается на государства. Азербайджан одним из первых проявил солидарность".

В Азербайджане факты инфицирования коронавирусом возникли позднее, чем в других странах. И это при том, что в соседних странах вирус уже получил распространение. А все потому, что Азербайджан внимательно отслеживал меры, принимаемые другими странами, и добился успехов в борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано незначительное количество фактов заражения. С другой стороны, следует учитывать, что основной аспект - число выздоровевших пациентов, а не жертв инфекции. В Азербайджане превалирует число исцелившихся от этого недуга. В этом смысле Азербайджан является примером для других стран".

Э.Гозлан подчеркнул, что Азербайджан всегда придавал большое значение межрелигиозному диалогу, организовывал значимые международные мероприятия, способствующие укреплению этих связей. Охватившая мир чудовищная пандемия содействовала развитию отношений между клиниками Израиля и стран Персидского залива. В Израиле евреи и врачи-мусульмане начали работать сообща. Налажены связи между клиниками в мусульманском квартале Иерусалима и больницами в еврейском квартале. В этих больницах лечат всех пациентов, инфицированных коронавирусом, независимо от их вероисповедания. Все это говорит о том, что мир на пороге перемен".

Отметим, что до настоящего времени в Азербайджане коронавирусом заразились 5 662 человека, из них излечились 3 508 человек, а 68 скончались.