Французский писатель: Критика написанная об Азербайджане не имеет оснований

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"Я очень злюсь на французских журналистов и политиков, которые допускают необоснованную критику и давление на Азербайджан"



Париж. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Критика написанная об Азербайджане, не имеет оснований".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил французский писатель-публицист Жан-Луи Гуро.

"Моя последняя книга в связи с Азербайджан про карабахских скакунов. Я напишу еще две книги на тему Азербайджана – про азербайджанских женщин и совместному образу жизни, национальной и религиозной толерантности к людям различных этнических групп и вероисповеданий в Азербайджане. Мне много чего есть сказать на эти темы. Мои любовь и уважение к азербайджанскому народу безграничны. Азербайджанский народ имеет сильный политический и интеллектуальный потенциал. Я это очень высоко ценю", - заметил он.

Жан-Луи Гуро сказал, что Азербайджан расположен в очень сложном геополитическом регионе, отчего столкнулся с рядом важных проблем: "Тем не менее, Азербайджан старается быть в добрососедских отношениях с соседними государствами, а это составная часть успешной политики. Я очень злюсь на французских журналистов и политиков, которые допускают необоснованную критику и давление на Азербайджан. Критика написанная об Азербайджане, не имеет оснований. Я категорически осуждаю издающиеся во Франции критические и предвзятые материалы про Азербайджан. Всегда призывал своих сограждан отказываться от предвзятой позиции в отношении Азербайджана, не допускать голословную критику".

По его словам, деятельность в Азербайджане демократических институтов различной идеологии говорит о здоровом развитии общества: "Лиц, старающихся оказать давление на Азербайджан, я приглашаю ознакомиться с ситуацией в Саудовской Аравии, Китае и других странах. Я высоко ценю роль женщин в азербайджанском обществе. Будучи в Баку, видел, что в то время как гостьи из ряда мусульманских стран кутаются в черные покрывала, азербайджанские женщины своей элегантной одеждой, веселыми улыбками придают торжественность этому очаровательному месту. Мы должны всегда поддерживать Азербайджан как молодую страну. Я очень люблю Баку. В этом городе есть старинные османские и современные архитектурные стили, они дополняют друг друга".