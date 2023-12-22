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Антиазербайджанский шаг французского города: памятник Натаван под угрозой сноса

Антиазербайджанский шаг французского города: памятник Натаван под угрозой сноса Антиазербайджанская политика Франции, резко усилившееся в последнее время, теперь перешла в область культуры и искусства.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 22:19
Антиазербайджанский шаг французского города: памятник Натаван под угрозой сноса

Антиазербайджанская политика Франции, резко усилившаяся в последнее время, теперь перешла в область культуры и искусства.

Как передает Report со ссылкой на французское издание Le Messager, мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, на днях приняла враждебное по отношению к культуре Азербайджана решение убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка".

Напомним, "Азербайджанский парк" был открыт в 2017 году в рамках вышеупомянутой хартии о сотрудничестве.

По информации французского издания, в понедельник, 18 декабря, представители оппозиции потребовали от муниципального совета официально убрать в городе все надписи с упоминанием этого парка.

По словам мэра города Жозиан Лей, все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены.

Судя по сообщению французского издания, недавнее решение французского города вызвано "любовью" Франции к Армении. Между тем, похоже, враги азербайджанской культуры теперь обратили свой взор на памятник известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, который был установлен в 2017 году в рамках той же хартии о сотрудничестве.

Заместитель мэра Жан-Пьер Амадио встал на защиту памятника, отдавая дань уважения Хуршидбану Натаван: "Она известна как свободная женщина, а на памятнике в Эвиане она изображена без покрывала. Конечно, мы поддерживаем армянский народ, но культура и искусство - самые надежные мосты, соединяющие народы и страны. Должны ли мы все убрать и снести эти мосты?"

Издание отмечает, что мэр Жозиан Лэй также сообщила, что отношения с российском Иркутском, были приостановлены.

Этот шаг мэрии французского города демонстрирует преобладающую во Франции в последнее время политику культурного шовинизма, ксенофобии, предрассудков и нетерпимости к другим культурам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransa şəhərinin antiazərbaycan addımı: Natəvan abidəsi sökülmək təhlükəsi altındadır

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