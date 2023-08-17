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Французский эксперт: Проверки на ППП "Лачын" не только законны, но и необходимы

Французский эксперт: Проверки на ППП "Лачын" не только законны, но и необходимы Заявления о так называемой "блокаде" Лачынской дороги не соответствуют действительности.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 15:26
Французский эксперт: Проверки на ППП Лачын не только законны, но и необходимы

Заявления о так называемой "блокаде" Лачынской дороги не соответствуют действительности.

Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Франции по итогам телефонного разговора между министром по делам Европы и иностранных дел этой страны Катрин Колонной и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Передвижение по Лачынской дороге не прерывается. Грузовые машины, ожидающие на армянской стороне, смогли бы проехать, если бы армяне в Ханкенди не противились контролю со стороны ГПС Азербайджана. Эта проверка не только законна (ППП существуют во всех странах), но и особенно необходима в контексте пресечения контрабанды оружия, осуществляемой под охраной российских “миротворцев”, - сказал М. Гуэн, добавив, что сами же сепаратисты заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди.

По его словам, подобные предвзятые заявления, к сожалению, присущи не только Франции, но и зачастую верховным представителям ЕС.

"ЕС и Франция боятся, что, если Никол Пашинян потеряет лицо перед общественным мнением в своей стране, его заменит Роберт Кочарян или кто-то в этом роде, чего никто в Баку также не хочет", - считает М. Гуэн.

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Версия на английском языке French expert: Checks at Lachin checkpoint are not only legal, but also necessary
Версия на азербайджанском языке Fransız ekspert: “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində yoxlamalar həm qanuni, həm də zəruridir”

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