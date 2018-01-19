Французский депутат: За распространяемой во Франции антиазербайджанской информацией стоят армяне - ИНТЕРВЬЮ

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"Неисчислимо количество сфер, где Франция и Азербайджан могут сотрудничать, проекты, которые могут совместно реализовать и я подготовил предложение в связи с этим".

Париж. 19 января. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейскому бюро Report депутата Национальной Ассамблеи Франции, члена французско-азербайджанской группы дружбы Жюльена Боровсзика.

- Как вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и Францией?

- Мы можем добиться больших достижений и стараемся это сделать. Я как только был избран депутатом, в первую очередь стал членом французско-азербайджанской группы дружбы и подготовил план предложений. Для этого отправил в Азербайджан одного из своих работников. В регионе, от которого я был избран депутатом, население в основном занимается сельским хозяйством. Мы решили сотрудничать с Азербайджаном в данной сфере. Например, в нашем регионе есть традиция содержать лошадей. Лошади и для азербайджанцев имеют большое значение и считаются неотъемлемой частью национальной традиции. Разница между лошадьми нашего региона и азербайджанскими большая. Поэтому можно организовать их обмен. В любом случае, целью является ознакомить Францию с азербайджанскими традициями, беспрерывно расширять связи.

- Как по-вашему, какие причины мешают правильному донесению азербайджанской правды до людей во Франции?

- Будет неверно говорить, что Азербайджан недостаточно знают во Франции. Потому что, после повторного обретения Азербайджаном независимости в данной сфере были предприняты очень успешные шаги. Но, с сожалением хочу отметить, что геополитическое и геостратегическое положение Азербайджана плохо известно во Франции. Сегодня мы должны проинформировать население Франции о сложном геополитическом положении Азербайджана и о том, что основной причиной этой сложности являются окружающие его государства. Мы должны регулярно информировать людей о проблемах по соседству с Азербайджаном, его позиции в регионе.

Другая сложность в распространении отрицательной информации об Азербайджане, и формировании неверного впечатления и отрицательного имиджа Азербайджана из-за ложной информации, которую в большинстве случаев дает армянское лобби.

В данном вопросе я хотел бы затронуть еще один момент. В Париже и прилегающих к нему территориях Азербайджан знают в достаточной мере, это положительный факт. Но именно в Париже и прилегающих городах армянское лобби может распространять больше ложной информации. В различных регионах Франции ситуация совершенно иная. В дальних районах моей страны, Азербайджан знают плохо. Но положительная сторона этого в том, что на данных территориях деятельность армянского лобби очень слаба или вовсе отсутствует. За счет этого не может распространяться традиционная информация армян об Азербайджане. Таким образом, в этих регионах мы может построить более здоровые связи.

- Как можем положить конец распространению армянским лобби ложной информации во Франции?

- Я думаю, что выступать против армянского лобби очень сложное дело. Поэтому я за то, чтобы не встречаться лицом к лицу с ними. Наоборот, следует укрепить сотрудничество между Азербайджаном и Францией, сделать интенсивнее конкретные мероприятия в рамках этих двусторонних связей. В таком случае население станет свидетелем конкретных дел. Вы думаете, население, которое увидит конкретные дела, будет верить ложной, необоснованной, затрагивающей чужие чувства информации? Неисчислимо количество сфер, где Франция и Азербайджан могут сотрудничать, проекты, которые могут совместно реализовать.