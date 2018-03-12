Французский депутат: В Азербайджане демократия непрерывно развивается

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Париж. 12 марта. REPORT.AZ/ "Я приветствую демократическое развитие в Азербайджане сегодня. Мои визиты в Азербайджан, регулярные встречи с представителями народа дают мне основание думать, что в этой стране демократия непрерывно развивается".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил депутат Национальной Ассамблеи Франции Андре Вилье.

По его словам, Франция считает, что понятие республики связано с ее именем: "Однако 100 лет назад в другой части мира была создана Азербайджанская Демократическая Республика и в этом году Азербайджан празднует 100-летний юбилей данной республики".

А.Вилье сказал, что Азербайджан несмотря на 70-летний сложный советский период, сегодня выбрал путь демократии: "Этот избранный Азербайджаном путь важен и с точки зрения его собственного развития, и с точки зрения отношений со странами мира, в том числе развития связей с Францией".

"Демократия требует длинного пути. Руководству Азербайджана я желаю на этом сложном пути больших успехов и поздравляю народ со 100-летием первой демократической республики на Востоке", - сказал французский депутат.