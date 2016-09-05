Посол: Французские предприятия готовы поддержать шаги по диверсификации экономики Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Франции в Азербайджане Аурелией Буше.

- Осенью в Баку планируется открытие Азербайджано-французского института. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как он будет функционировать? Сколько азербайджанских студентов смогут ежегодно получать там образование?

- Амбициозный проект, инициированный президентами Французской Республики и Азербайджанской Республики, был запущен в 2014 году и привел к открытию Азербайджано-французского университета (UFAZ) в сентябре 2016 года.

UFAZ является совместным проектом под руководством Университета Страсбурга (Unistra) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ASOIU), обучающим химическому машиностроению, нефтяному машиностроению, геофизике и информатике, и предлагает программу двойного диплома (французский и азербайджанские дипломы) на уровне бакалавра, признаваемого во Франции и Азербайджане.

Международный преподавательский состав высококвалифицированных французских и азербайджанских преподавателей будет читать лекции в основном на английском языке, а французский язык будет постепенно интегрирован в будущем.

Государственные стипендии, покрывающие 4 года всей программы, будут предоставляться 120-ти из 160 студентов, поступивших в UFAZ в сентябре 2016 года.

- Ряд крупных французский компаний, таких как Alstom, Bombardier, Thales участвуют в проектах по модернизации сигнальной системы железной дороги Азербайджана, а также в модернизации бакинского метро и других. Планируется ли увеличение присутствия французских компаний в Азербайджане и их участие в новых инфраструктурных проектах?

- Азербайджан занимает 4-е место в нашем экспорте среди стран СНГ после России, Украины и Казахстана и в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Франции на Кавказе. В 2015 году торговый оборот составил 1,3 млрд. евро. Торговые отношения тесно связаны с углеводородной сферой. Сокращение товарооборота вызвано падением цен на нефть в 2014 и 2015 годах. Наш экспорт в Азербайджан составил 175 млн. евро в 2015 году.

Основными экспортными товарами являются транспортные средства, механическое оборудование, электрика, электроника и компьютерная техника, а также парфюмерные и косметические товары. Согласно местной статистике, в 2014 году 1,8% азербайджанского импорта приходилось на французскую продукцию. В 2015 году наш импорт из Азербайджана составил 1,13 млрд. евро. Большую часть этого показателя (98-99%) составляли углеводороды. Цены на нефть упали в 2015 году, и, следовательно, в размере нашего импорта и в общем обороте наблюдается снижение. Согласно местной статистике, товарооборот с Францией составляет 5,4% внешней торговли Азербайджана. Торговый баланс традиционно сложился в пользу Азербайджана. В 2015 году этот показатель составил 955 млн. евро. Франция действует в таких сферах, как энергетика, финансы, транспорт, охрана окружающей среды, продуктов питания и франшизы сети магазинов, число которых в столице все растет. В настоящее время до 40 французских предприятий работают в Азербайджане. В Азербайджане были подписаны важные контракты с такими компаниями, как CNIM (обработка отходов и восстановления энергии), Iveco (автобус), Spot 7 (спутниковое телевидение), Arianespace (запуск 2-ого телекоммуникационного спутника), Thales (управления воздушным движением и оборудование метро), Axens (реконструкция Бакинского нефтеперерабатывающего завода), Alstom (локомотивы на железной дороге).

- Насколько на этом сотрудничестве отразился финансовый кризис?

- Экономический кризис привел к замораживанию ряда азербайджанских инвестиций. Правительство Азербайджана решило диверсифицировать экономику страны в целях обеспечения экономического развития. Французские предприятия готовы поддержать шаги по диверсификации экономики, поскольку это способствует развитию сотрудничества Франции и Азербайджана. Французская сторона готова оказать поддержку этим экономическим реформам, подобное развитие является взаимовыгодным для обеих стран. Следует отметить, что компания Engie будет основным покупателем газа проекта Шахдениз-2 среди стран Европейского Союза. Франция является важной страной, которая вкладывает иностранные инвестиции в Азербайджане: согласно местным статистическим данным, в 2014 году 6,7% иностранных инвестиций в Азербайджане приходились на Францию.

- Как вы оцениваете развитие экономического и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Францией?

- Для его развития существует рамочное сотрудничество. Франция и Азербайджан подписали двустороннее соглашение о защите инвестиций, подписанное в 1998 году и вступившее в силу в 2000 году, а также конвенцию об избежании двойного налогообложения, подписанную в 2001 году и вступившая в силу в 2005 году. Экономическая комиссия Франция-Азербайджан поочередно проводит встречи в двух странах. Ее цель состоит в том, чтобы стимулировать двусторонние экономические отношения. Последнее заседание состоялось в Баку 26 ноября 2013 года под председательством министра финансов Азербайджана и французским государственным министром по внешней торговле. Следующая встреча пройдет в Париже в конце 2016 года. Визит президента Франсуа Олланда в Баку в мае 2014 года дал простор для развития экономических отношений Франции и Азербайджана. В ходе визита французские и азербайджанские компании подписали 11 документов, что дает толчок к активизации двусторонних отношений в области экономики, культуры и образования. В мае 2016 года 44 члена делегации MEDEF International, которые представляют 28 компаний, охватывающие 12 направлений деятельности (банковское дело, строительство и инфраструктура, телекоммуникации, транспорт, логистика, городские службы и охрана окружающей среды, оборона, энергетика, туризм, консалтинг, недвижимость, сельское хозяйство и продукты питания) прибыли в Баку. Делегация была принята президентом Ильхамом Алиевым. Это создало условия для обсуждения перспектив сотрудничества. Также были проведены встречи с министрами экономики и финансов Азербайджана. Количество членов делегации, а также разнообразие секторов продемонстрировали заинтересованность Франции в инвестировании в Азербайджан и расширении двусторонних обменов. Этот визит подтверждает доверие французских компаний в будущем развитии экономики Азербайджана. Французское агентство развития совершило много визитов в Азербайджан с целью исследования новых секторов для сотрудничества и развития экономических отношений между Францией и Азербайджаном.

- Какие шаги предпринимаются для развития сотрудничества в сфере туризма? Увеличилось ли число азербайджанских туристов, посещающих Францию за последние годы? После проведения ряда крупных международных спортивных мероприятий стал ли более привлекательным Азербайджан для французских туристов?

- Туристический сектор является областью, имеющей большое значение для нашей страны. Он составляет 7% от ВВП и обеспечивает 2 млн. рабочих мест. Увеличение количества выданных виз свидетельствует о растущей привлекательности нашей страны в Азербайджане. Консульский отдел выдал 7 685 виз в 2010 году, в то время как в 2015 году этот показатель составил 17 467. Тем не менее, в связи с кризисом в первом квартале 2016 года наблюдалось снижение. Туристический обмен между Францией и Азербайджаном продолжится, поскольку обе страны имеют богатое историческое наследие и неповторимую природу.