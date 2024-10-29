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Франция с согласия Армении начала размещать своих разведчиков под собственным флагом на границе Азербайджана

Франция с согласия Армении начала размещать своих разведчиков под собственным флагом на границе Азербайджана С начала октября участились случаи посещения "наблюдателями" Европейского Союза границы с Азербайджаном.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 17:40
Франция с согласия Армении начала размещать своих разведчиков под собственным флагом на границе Азербайджана

С начала октября участились случаи посещения "наблюдателями" Европейского Союза границы с Азербайджаном.

Сегодня очередная группа была доставлена к селу Неркин Анд в Армении, граничащему с Зангиланом.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Report, четко видно, что если раньше "наблюдатели" передвигались на автомобилях, принадлежащих Европейскому Союзу, то сегодня на одном из трех автомобилей, прибывших на границу, развевался французский флаг.

В прибывших в приграничное село автомобилях находились 6 человек в гражданской одежде. Не исключено, что это сотрудники французских разведывательных органов.

Похоже, Франция уже начала открыто размещать на границе Азербайджана сотрудников своих разведывательных служб под собственным флагом, не скрываясь за флагом ЕС.

Это очередной шаг Франции, которая поддерживает реваншистские силы в Армении и подстрекает к новой войне, подорвать мирный процесс в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın razılığı ilə Fransa kəşfiyyatçılarını öz bayrağı altında Azərbaycanın sərhədində yerləşdirməyə başlayıb - VİDEO

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