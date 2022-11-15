Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза

"Принятие проекта резолюции против Азербайджана в Сенате Франции показало, что официальный Париж в очередной раз игнорирует основные принципы международного права и не придерживается своих обязательств по обеспечению и защите мира в качестве члена Совета

"Принятие проекта резолюции против Азербайджана в Сенате Франции показало, что официальный Париж в очередной раз игнорирует основные принципы международного права и не придерживается своих обязательств по обеспечению и защите мира в качестве члена Совета Безопасности ООН".

Об этом Report заявил политический обозреватель Заур Ибрагимли.

Он отметил, что Сенат Франции и правительство президента Эммануэля Макрона прямо и косвенно поддерживают сепаратистские и территориальные претензии армян к Азербайджану и выступают против принципов суверенитета и территориальной целостности, отраженных в Хельсинкском Заключительном акте.

З.Ибрагимли подчеркнул, что Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза.