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Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза

Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза "Принятие проекта резолюции против Азербайджана в Сенате Франции показало, что официальный Париж в очередной раз игнорирует основные принципы международного права и не придерживается своих обязательств по обеспечению и защите мира в качестве члена Совета
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 22:20
Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза

"Принятие проекта резолюции против Азербайджана в Сенате Франции показало, что официальный Париж в очередной раз игнорирует основные принципы международного права и не придерживается своих обязательств по обеспечению и защите мира в качестве члена Совета Безопасности ООН".

Об этом Report заявил политический обозреватель Заур Ибрагимли.

Он отметил, что Сенат Франции и правительство президента Эммануэля Макрона прямо и косвенно поддерживают сепаратистские и территориальные претензии армян к Азербайджану и выступают против принципов суверенитета и территориальной целостности, отраженных в Хельсинкском Заключительном акте.

З.Ибрагимли подчеркнул, что Франция попирает внешнюю политику, ценности и принципы Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке "Fransa Senatı Avropa İttifaqının dəyər və prinsiplərini tapdalayıb" - RƏY

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