Фонд Гейдара Алиева вручил подарки к Рамазану в ряде сел Пакистана

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Фондом Гейдара Алиева ряду сел региона Абботабад Пакистана вручены праздничные подарки в связи с месяцем Рамазан.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, данная акция охватила более 400 нуждающихся семей в регионе.

На мероприятии с участием заместителя председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртузы Джавида Аббаси, ряда депутатов Ассамблеи, интеллигенции, общественно-политических деятелей выступил посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде. Он отметил, что между азербайджанским и пакистанским народами имеется близость культурная и по вероисповеданию, общие ценности, народы разделяют радость и горе друг друга. Посол сказал, что как и во всех других отраслях, связи Азербайджана и Пакистана в гуманитарно-социальной сфере тоже развиваются. Он также отметил роль Фонда Гейдара Алиева в развитии этих связей, выделил, что Фондом в Пакистане реализован ряд проектов гуманитарно-социального направления.

Посол Али Ализаде напомнил, что деятельность Фонда в Пакистане началась в 2005 году со строительства школы для девочек в городе Музаффарабад. Он отметил, что за прошедшие 12 лет по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в различных провинциях Пакистана были реализованы проекты в образовательной, здравоохранительной, экологической, социальной и др. сферах. Посол отметил, что эти проекты внести свой вклад в усиление связей, дружбы, солидарности между народами двух стран. Он выделил, что вручение наборов помощи и подарков в связи с месяцем Рамазан тоже служат этой идее. Посол Али Ализаде поздравил население региона Абботабад в связи с месяцем Рамазан от имени президента Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, выразил благодарность заместителю председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртузе Джавиду Аббаси и другим участникам за присоединение к акции вручения.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртуза Джавид Аббаси выразил удовлетворение развитием связей между двумя братскими странами Азербайджаном и Пакистаном, отметил, что такие проекты служат потеплению отношений между народами.