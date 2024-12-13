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Фонд Гейдара Алиева реализует проект "Развитие образования и культуры в странах Африки"

Фонд Гейдара Алиева реализует проект "Развитие образования и культуры в странах Африки" Вице-президент Фонда Лейла Алиева, посетившая Руанду в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки", побывала в школе, расположенной недалеко от столицы Кигали.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 17:23
Фонд Гейдара Алиева реализует проект Развитие образования и культуры в странах Африки

Вице-президент Фонда Лейла Алиева, посетившая Руанду в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки", побывала в школе, расположенной недалеко от столицы Кигали.

Как сообщает Report, Лейла Алиева встретилась с руководством и учащимися этого учебного заведения, ознакомилась с условиями в школе.

В рамках реализуемого в Руанде проекта Фонда Гейдара Алиева школа, где получают образование около 1000 учеников, оснащена компьютерами с целью улучшения учебного процесса и приобретения детьми знаний, связанных с высокими технологиями. Кроме того, Фонд обеспечил доступ учебного заведения к Интернету.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева реализовал в странах африканского континента ряд проектов в сфере здравоохранения, в социальной и образовательной областях. При этом можно отметить финансовую помощь для развития Школы африканского наследия в рамках международной гуманитарной деятельности, инициированной Фондом Гейдара Алиева, а также проекты по предоставлению медицинского оборудования Республике Джибути для развития системы здравоохранения. В будущем Фонд Гейдара Алиева планирует реализовать проекты в сфере образования и культуры и в других странах Африки.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation implements education project in Africa
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu “Afrika ölkələrində təhsil və mədəniyyətin inkişafı” layihəsini həyata keçirir

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