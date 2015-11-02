Фонд Гейдара Алиева оказал помощь пострадавшим при пожаре в Бухаресте

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева оказал помощь пострадавшим при пожаре в ночном клубе "Коллектив" в Бухаресте.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, были закуплены и переданы лекарства по списку, составленному клинической больницей скорой медицинской помощи по пластической хирургии и ожогам. Министр здравоохранения Румынии Николае Баничиоу и руководство больницы выразили глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева и его президенту Мехрибан Алиевой за оказанную помощь.

Напомним, что 30 октября в ночном клубе "Коллектив" в Бухаресте произошел пожар, в результате которого погибли 27 человек, еще 180 человек получили ранения.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стал салют. В Румынии в связи с этим объявлен трехдневный траур.