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    Фонд Гейдара Алиева оказал помощь пострадавшим при пожаре в Бухаресте

    Министр здравоохранения Румынии выразил глубокую благодарность Мехрибан Алиевой

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева оказал помощь пострадавшим при пожаре в ночном клубе "Коллектив" в Бухаресте.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, были закуплены и переданы лекарства по списку, составленному клинической больницей скорой медицинской помощи по пластической хирургии и ожогам. Министр здравоохранения Румынии Николае Баничиоу и руководство больницы выразили глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева и его президенту Мехрибан Алиевой за оказанную помощь. 

    Напомним, что 30 октября в ночном клубе "Коллектив" в Бухаресте произошел пожар, в результате которого погибли 27 человек, еще 180 человек получили ранения. 

    По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стал салют. В Румынии в связи с этим объявлен трехдневный траур. 

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