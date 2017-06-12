Фонд Гейдара Алиева направил Джибути медицинское оборудование

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева передал медицинское оборудование министерству здравоохранения Республики Джибути.

Как сообщили Report в фонде, в связи с этим в Центральной больнице министерства здравоохранения Республики Джибути прошла презентация медицинского оборудования.

На мероприятии была предоставлена информация о гуманитарных проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и за рубежом. Было отмечено, что в рамках этих проектов педиатрическое отделение Центральной больницы Джибути было обеспечено 10 наименованиями медицинского оборудования, и эта акция внесет вклад в развитие системы здравоохранения страны, а также поспособствует расширению двусторонних отношений.

В своем выступлении посол Азербайджана Эльман Абдуллаев заявил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Джибути служат национальным интересам обеих стран и впредь посольство продолжит предпринимать меры для укрепления этих связей.

Делегация Фонда Гейдара Алиева встретилась с министром здравоохранения Республики Джибути Джама Элми Окиехом. В ходе встречи министр отметил, что подаренное медицинское оборудование придаст импульс улучшению педиатрии в стране и выразил признательность азербайджанскому народу, а также Фонду Гейдара Алиева за оказанную поддержку.