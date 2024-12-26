Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге

Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге (Франция) в связи с трауром по жертвам крушения самолета AZAL в Казахстане.

Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге (Франция) в связи с трауром по жертвам крушения самолета AZAL в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщил постпред Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов.

"Триколор Азербайджана перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге приспущен, поскольку азербайджанский народ скорбит по жертвам трагической авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря и приведшей к многочисленным жертвам", - написал он в соцсети "Х".

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.