О нас

Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге

Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге (Франция) в связи с трауром по жертвам крушения самолета AZAL в Казахстане.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 15:26
Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге

Флаг Азербайджана приспущен у штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге (Франция) в связи с трауром по жертвам крушения самолета AZAL в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщил постпред Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов.

"Триколор Азербайджана перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге приспущен, поскольку азербайджанский народ скорбит по жертвам трагической авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря и приведшей к многочисленным жертвам", - написал он в соцсети "Х".

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının mənzil-qərargahı qarşısındakı Azərbaycan bayrağı yarıya endirilib
Версия на английском языке Azerbaijan's flag lowered at Council of Europe headquarters in Strasbourg

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi