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Фидан и Рубио обсудили Украину

Фидан и Рубио обсудили Украину Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине.
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 21:46
Фидан и Рубио обсудили Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, стороны также обменялись мнениями по Сирии и сектору Газа.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили двусторонние, а также региональные вопросы, включая Сирию, Газу и Украину", – сообщил телеканал.

Глава МИД Турции подчеркнул важность отмены санкций против Сирии "с точки зрения стабильности и благополучия" этой страны.

В телефонном разговоре была отмечена важность освобождения ХАМАС гражданина США Эдана Александра.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о планируемых переговорах между Россией и Украиной.

"В рамках Неформальной встречи министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 14-15 мая в Анталье, были обсуждены детали визита госсекретаря Рубио в Турцию", – сообщил телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Fidan Rubio ilə Ukraynanı müzakirə edib

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