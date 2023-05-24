Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Очень рад передать Вашему превосходительству и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству и тесной координации мы станем свидетелями большого прогресса в двусторонних отношениях в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов.
Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и постоянного прогресса, дружественному народу Азербайджана - мира и процветания".