Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Очень рад передать Вашему превосходительству и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству и тесной координации мы станем свидетелями большого прогресса в двусторонних отношениях в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов.

Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и постоянного прогресса, дружественному народу Азербайджана - мира и процветания".