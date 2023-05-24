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Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы

Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 18:20
Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Очень рад передать Вашему превосходительству и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы. Надеюсь, что благодаря сотрудничеству и тесной координации мы станем свидетелями большого прогресса в двусторонних отношениях в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов.

Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и постоянного прогресса, дружественному народу Азербайджана - мира и процветания".

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Версия на английском языке Abdel Fattah el-Sisi: Egypt and Azerbaijan bound by strong ties of friendship that have extended over years
Версия на азербайджанском языке Prezident Əbdülfəttah əs-Sisi: "Misirlə Azərbaycanı illər boyu davam edən möhkəm dostluq əlaqələri birləşdirir"

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