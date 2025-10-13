Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 13:01
    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту Север–Юг

    Иран предлагает полностью цифровизировать документооборот грузоперевозок по коридору Север-Юг.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с этим предложением выступила министр дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

    По ее словам, наличие транспортной инфраструктуры между государствами является основой экономической интеграции.

    Иранский министр отметила, что МТК "Север-Юг" имеет важное значение для трех стран региона: "По этому коридору планируется перевозить до 15 млн тонн грузов к 2030 году. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить упрощенный переход грузов во всех трех странах. Я считаю, что полная цифровизация документооборота повысит пропускную способность и предотвратит задержки. Железнодорожная линия Решт-Астара, являющаяся составной частью коридора "Север-Юг", строится совместно с Россией. Уже приобретены земельные участки и проведены предварительные работы. В соответствии со взаимной договоренностью, продолжается строительство 107-км автомобильной дороги Джульфа-Кялаля с высокой пропускной способностью, которая соединит Иран с Нахчываном".

    Она также подчеркнула, что Иран готов сотрудничать с другими странами для расширения коридора: "Коридор Север-Юг оказывает положительное влияние не только на Иран, Азербайджан и Россию, но и на экономическое развитие и социальное благосостояние других государств региона".

    Fərzanə Sadiq: Azərbaycan, İran və Rusiyada yüklərin fasiləsiz ötürülməsinə nail olmaq lazımdır
    Iran proposes full digitalization of freight paperwork on North-South corridor

    Лента новостей