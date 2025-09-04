Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 17:57
    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме в Словении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Согласно информации, в рамках форума заместитель министра выступил на панельных дискуссиях.

    В выступлении были затронуты исторические соглашения, достигнутые на Вашингтонском саммите 8 августа текущего года, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута важность стабильности в регионе. Кроме того, была представлена информация о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность европейских стран, внимание уделено крупномасштабным энергетическим и транспортным проектам с участием страны, а также роли Азербайджана в создании и функционировании международных транспортных маршрутов, таких как "Средний коридор".

     В рамках визита также состоялся ряд двусторонних рабочих встреч.

    Лента новостей