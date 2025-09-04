Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме в Словении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в рамках форума заместитель министра выступил на панельных дискуссиях.

В выступлении были затронуты исторические соглашения, достигнутые на Вашингтонском саммите 8 августа текущего года, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута важность стабильности в регионе. Кроме того, была представлена информация о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность европейских стран, внимание уделено крупномасштабным энергетическим и транспортным проектам с участием страны, а также роли Азербайджана в создании и функционировании международных транспортных маршрутов, таких как "Средний коридор".

В рамках визита также состоялся ряд двусторонних рабочих встреч.