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Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются

Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал провокации, совершаемые в последнее время Арменией на госгранице.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 09:57
Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал провокации, совершаемые в последнее время Арменией на госгранице.

В беседе с Report руководитель центра отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не в состоянии полностью осуществлять контроль над вооруженными силами своей страны:

"В этих структурах долгое время работают люди из кланов бывших глав государства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Такая же обстановка была и министерстве иностранных дел Армении. Действующий же глава МИД не является человеком этих кланов. Я считаю, что правительство Пашиняна не заинтересовано в создании того или иного конфликта, очага напряженности в пограничной зоне. Полагаю, войска на границе не полностью подчиняются ему", - отметил Ф.Шафиев.

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Версия на английском языке AIR Center: Armenian border forces don't entirely obey Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: “Sərhəd qüvvələri Paşinyana tam tabe olmur”

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