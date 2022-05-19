Фарид Шафиев: Армянские войска на границе Пашиняну всецело не подчиняются

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал провокации, совершаемые в последнее время Арменией на госгранице.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал провокации, совершаемые в последнее время Арменией на госгранице.

В беседе с Report руководитель центра отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не в состоянии полностью осуществлять контроль над вооруженными силами своей страны:

"В этих структурах долгое время работают люди из кланов бывших глав государства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Такая же обстановка была и министерстве иностранных дел Армении. Действующий же глава МИД не является человеком этих кланов. Я считаю, что правительство Пашиняна не заинтересовано в создании того или иного конфликта, очага напряженности в пограничной зоне. Полагаю, войска на границе не полностью подчиняются ему", - отметил Ф.Шафиев.