Фарид Шафиев прокомментировал выступление Пашиняна на Генеральной Ассамблее ООН

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Генеральной Ассамблее ООН и прозвучавшие обвинения в адрес Азербайджана.

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Генеральной Ассамблее ООН и прозвучавшие обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, по его словам, Армения не отказалась от агрессивной политики в отношении Азербайджана и продолжает выдвигать необоснованные обвинения против нашей страны, что доказывается следующими фактами:

"1. Армения оккупировала азербайджанские земли в 1993-2020 годах, и этот факт был подтвержден Европейским судом по правам человека в 2015 году.

2. Эта страна до сих пор держит под контролем семь сел Газахского района Азербайджана.

3. В Конституции Армении есть пункт, отсылающийся к решению парламента этой страны от 1 декабря 1989 года об объединении Нагорного Карабаха с Арменией.

4. Эта страна до сих пор не признала Карабах в составе Азербайджана.

5. Армянская сторона до недавнего времени признавала, что ее войска все еще находятся на территории Азербайджана, а точнее в Карабахском регионе.

6. В Армении культурное наследие Азербайджана было стерто с лица земли, а в Карабахе - уничтожено в массовом порядке.

Таким образом, мы наблюдаем картину, которая прямо противоположна обвинениям Н.Пашиняна. Его обвинения в адрес Азербайджана не принесут в регион мира и стабильности. Пусть теперь международные эксперты скажут, какая из сторон больше использовала силовую дипломатию.

Нет другой альтернативы, кроме как перестать заниматься неуместной пропагандой, жаловаться американским и европейским политикам и начать обсуждать разногласия на основе взаимного уважения. Решения должны принимать именно страны региона - Азербайджан, Армения и Грузия. Это единственный выход".