Фарид Шафиев: Предлагается создать формат против вето в СВМДА

Предложено создать новый формат против права вето в СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на церемонии закрытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА.

По его словам, на Ближнем Востоке продолжаются конфликты, и их решение в ближайшем будущем представляется маловероятным. "В Азии, особенно в Юго-Восточной Азии, сохраняется сложная ситуация", - отметил он.

Шафиев отметил важность координации внутри организации.

По его словам, необходимо обеспечить определенную согласованность действий: "Если бы добровольно говорили: "Давайте сделаем это", или применялись меры на постконфликтном этапе, возникла бы хотя бы определенная координация. Например, ОБСЕ была продуктом "холодной войны", ее целью было вести переговоры на основе консенсуса. Сейчас же мы видим, что эта организация фактически парализована".

Он добавил, что важно принять меры, чтобы не повторить судьбу подобных структур.

"Проблемы возникают, потому что мы не можем принять бюджет, и дела не продвигаются. Да, организация действует на основе консенсуса, но в дальнейшем важна и совместная деятельность. По моему мнению, следует создать формат "Минус один", чтобы одна страна не могла парализовать всю организацию" (право одной страны наложить вето на решение всей организации - ред.)".