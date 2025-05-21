Фарид Шафиев: Азербайджано-турецкий союз является примером эффективного сотрудничества

Союз Азербайджана и Турции является примером эффективного сотрудничества среди тюркских государств, который позитивно оценивается международным сообществом. Баку и Анкара должны сохранить это единство.

Союз Азербайджана и Турции является примером эффективного сотрудничества среди тюркских государств, который позитивно оценивается международным сообществом. Баку и Анкара должны сохранить это единство.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на семинаре "Союз Азербайджана и Турции и будущее Евразии" в Университете социальных наук Анкары.

По словам председателя ЦАМО, организация уже превратилась в авторитетную международную структуру с эффективно функционирующими институтами.

Касаясь процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, Шафиев отметил, что в настоящее время в регионе существует де-факто мир и осуществляется все возможные шаги для его укрепления:

"Однако на этом пути существует ряд препятствий. В конституции Армении есть территориальные претензии к Азербайджану, которые актуальны и в отношении Турции. Мы требуем исключения этого положения из конституции Армении. Существует аналогичный международный опыт в виде Белфастского соглашения 1998 года и примера Северной Македонии. На их основе могут быть внесены соответствующие изменения в конституцию Армении", - сказал он.

Говоря о препятствиях, создаваемых армянской диаспорой на пути к миру, Шафиев добавил, что хотя на первый взгляд может показаться, что между диаспорой и правительством Армении существуют разногласия, в определенных случаях можно наблюдать их скоординированную деятельность.