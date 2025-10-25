Фарид Шафиев: Азербайджан укрепил имидж надежного партнера

Азербайджан укрепил имидж надежного партнера, вносящего вклад в мир и стабильность в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции в Вене.

По его словам, присоединение Азербайджана к Движению неприсоединения в 2011 году продемонстрировало приверженность страны Бандунгским принципам. Эта политическая линия продолжается и сегодня, и Азербайджан, наряду с региональным сотрудничеством, придает особое значение двусторонним отношениям, особенно углублению союзнических связей с Турцией.

Шафиев также подчеркнул, что Баку продолжает поддерживать инициативы, направленные на продвижение диалога, многосторонности и международной справедливости на международных платформах.