О нас

Фарид Шафиев: Азербайджан не будет сотрудничать с миссией ЕС в Армении

Фарид Шафиев: Азербайджан не будет сотрудничать с миссией ЕС в Армении Миссия Европейского Союза в Армении служит не миру и безопасности, а интересам Армении.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 12:41
Фарид Шафиев: Азербайджан не будет сотрудничать с миссией ЕС в Армении

Миссия Европейского Союза в Армении служит не миру и безопасности, а интересам Армении.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев написал в Twitter.

Он подчеркнул, что из-за этой тенденции Азербайджан в будущем не будет сотрудничать с миссией Евросоюза.

Напомним, что вчера глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер сделал абсурдное заявление о том, что якобы Азербайджан готовится весной напасть на Армению. При этом М.Риттер ссылался на утверждения армянской стороны.

В ответ на это в МИД Азербайджана заявили, что Европейский Союз не должен позволять армянской стороне злоупотреблять присутствием миссии ЕС для эскалации напряженности и уклонения от своих обязательств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farid Shafiyev: 'Azerbaijan won't work with the EU Mission in the future'
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Azərbaycan Aİ-nin Ermənistandakı missiyası ilə əməkdaşlıq etməyəcək"

Другие новости из категории

Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном
Глава МИД: Израиль может поделиться своим передовым опытом и технологиями с Азербайджаном
29 марта 2023 г. 12:25
Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана
Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана
29 марта 2023 г. 12:05
Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле
Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в апреле
29 марта 2023 г. 12:01
Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Глава МИД Израиля поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева
29 марта 2023 г. 11:56
Глава МИД Израиля: Азербайджан – наш стратегический партнер
Глава МИД Израиля: Азербайджан – наш стратегический партнер
29 марта 2023 г. 11:51
Заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку
Заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку
29 марта 2023 г. 11:42
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Израиля
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 10:17
Посол Великобритании осудил вооруженное нападение на Фазиля Мустафу
Посол Великобритании осудил вооруженное нападение на Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 09:45
МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами
МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами
29 марта 2023 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi