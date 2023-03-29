Фарид Шафиев: Азербайджан не будет сотрудничать с миссией ЕС в Армении

Миссия Европейского Союза в Армении служит не миру и безопасности, а интересам Армении.

Миссия Европейского Союза в Армении служит не миру и безопасности, а интересам Армении.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев написал в Twitter.

Он подчеркнул, что из-за этой тенденции Азербайджан в будущем не будет сотрудничать с миссией Евросоюза.

Напомним, что вчера глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер сделал абсурдное заявление о том, что якобы Азербайджан готовится весной напасть на Армению. При этом М.Риттер ссылался на утверждения армянской стороны.

В ответ на это в МИД Азербайджана заявили, что Европейский Союз не должен позволять армянской стороне злоупотреблять присутствием миссии ЕС для эскалации напряженности и уклонения от своих обязательств.