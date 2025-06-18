Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи

Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи

Азербайджан и Туркменистан продолжают развивать двустороннее сотрудничество и мы ожидаем новых позитивных новостей в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

Шафиев напомнил, что история отношений между Азербайджаном и Туркменистаном имеет глубокие корни. "Отношения между двумя странами развиваются в позитивном направлении, и в ближайшее время мы услышим положительные новости о дальнейшем углублении связей. Мы были бы очень рады участию наших коллег из Туркменистана в мероприятиях в Азербайджане. В октябре текущего года в Баку состоится саммит Организации тюркских государств, и мы будем рады их участию", - отметил он.