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Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи

Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 10:25
Фарид Шафиев: Азербайджан и Туркменистан продолжат углублять двусторонние связи

Азербайджан и Туркменистан продолжают развивать двустороннее сотрудничество и мы ожидаем новых позитивных новостей в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

Шафиев напомнил, что история отношений между Азербайджаном и Туркменистаном имеет глубокие корни. "Отношения между двумя странами развиваются в позитивном направлении, и в ближайшее время мы услышим положительные новости о дальнейшем углублении связей. Мы были бы очень рады участию наших коллег из Туркменистана в мероприятиях в Азербайджане. В октябре текущего года в Баку состоится саммит Организации тюркских государств, и мы будем рады их участию", - отметил он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Azerbaijan and Turkmenistan will continue to deepen bilateral relations
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Yaxında Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinin inkişafı istiqamətində müsbət xəbərlər olacaq

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