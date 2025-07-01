Фарид Гаибов: В Агдаме подготовят план действий молодежи стран ОЭС

10:55

В рамках Форума молодежи Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Агдаме, будет разработан План действий для молодежи.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил на мероприятии, которое проходит впервые в рамках инициативы президента Ильхама Алиева по проведению "Недели ОЭС".

Министр охарактеризовал форум как историческое событие.

"В Азербайджане проводится эффективная молодежная политика. В стране действует множество молодежных организаций, регулярно организуются важные мероприятия. Активно продолжается восстановление освобожденных территорий, и молодежь всегда играет ключевую роль в этом процессе", - отметил Гаибов.