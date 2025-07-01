О нас

Фарид Гаибов: В Агдаме подготовят план действий молодежи стран ОЭС

Фарид Гаибов: В Агдаме подготовят план действий молодежи стран ОЭС 10:55
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 11:18
Фарид Гаибов: В Агдаме подготовят план действий молодежи стран ОЭС

В рамках Форума молодежи Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Агдаме, будет разработан План действий для молодежи.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил на мероприятии, которое проходит впервые в рамках инициативы президента Ильхама Алиева по проведению "Недели ОЭС".

Министр охарактеризовал форум как историческое событие.

"В Азербайджане проводится эффективная молодежная политика. В стране действует множество молодежных организаций, регулярно организуются важные мероприятия. Активно продолжается восстановление освобожденных территорий, и молодежь всегда играет ключевую роль в этом процессе", - отметил Гаибов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: Ağdamda keçirilən beynəlxalq tədbirdə gənclərin fəaliyyət planı hazırlanacaq

Экслюзивные новости

В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi