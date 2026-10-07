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    Фарид Ахмедов: Возрастающая роль ОТГ создает основу для сотрудничества стран организации

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 17:24
    Фарид Ахмедов: Возрастающая роль ОТГ создает основу для сотрудничества стран организации

    В Стамбуле прошла 3-я встреча министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов.

    Как передает Report со ссылкой на Минюст, на встрече были обсуждены развитие многостороннего сотрудничества между судебными структурами стран-членов ОТГ, расширение обмена опытом, применение современных технологий и другие вопросы.

    Выступая на заседании, Ахмедов подчеркнул возрастающую роль ОТГ в международных процессах, отметив, что общая история, культура и ценности создают прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества между тюркскими государствами.

    Говоря о многостороннем сотрудничестве в судебной сфере в рамках ОТГ, министр отметил, что по инициативе Азербайджана создана сеть судебной экспертизы, первый съезд которой состоялся весной этого года в Баку.

    Ахмедов подчеркнул важность согласования проекта первого многостороннего договора о правовой помощи по гражданским делам в рамках ОТГ.

    Министр также выдвинул инициативы по исполнению судебных решений и цифровой трансформации в сфере юстиции. Эти инициативы были поддержаны, а конкретные меры по их реализации отражены в Совместной декларации, подписанной по итогам заседания.

    Участники договорились о проведении 4-й встречи министров юстиции стран ОТГ в Кыргызстане.

    Отметим, что первая встреча прошла в 2024 году в Астане, вторая - в 2025 году в Баку.

    Фарид Ахмедов Организация тюркских государств (ОТГ) Министерство юстиции Азербайджана
    Nazir: TDT-nin beynəlxalq rolu üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün əsas yaradır
    OTS justice ministers hold third meeting in Istanbul
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