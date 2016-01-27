Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси с 1 по 5 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, меморандум по данному вопросу был подписан сегодня в парламенте Грузии по итогам встречи с членами делегации ПА ОБСЕ.

Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили отметил, что указанное мероприятие является беспрецедентным для страны с учетом политического уровня и масштаба.

Ожидается, что в работе сессии ПА ОБСЕ примут участие до 700 депутатов из 57 стран.

В 2014 году ежегодная сессия ПА ОБСЕ прошла в Баку.