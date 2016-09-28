Евросоюз распространил заявление в связи с прошедшим в Азербайджане референдумом

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "26 сентября в Азербайджане был проведен референдум по проекту поправок к Конституции страны. Согласно первоначальным выводам специальной оценочной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы большинство граждан проголосовали за все 29 вопросов, вынесенных на референдум, в спокойной атмосфере". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

"Европейский союз будет продолжать диалог с Азербайджаном", - отмечается в заявлении.