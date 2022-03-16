В Баку пройдет третий диалог по безопасности Азербайджан-ЕС

В Баку проходит 3-м Диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан.

Азербайджан и Европейский союз проведут в Баку третий диалог по безопасности.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора написал в Twitter.

"Я В Баку для встреч с официальными лицами Азербайджана и участия в 3-м Диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан. Вторжение России в Украину и его более широкие региональные последствия требуют еще более тесного сотрудничества для решения общих проблем. ЕС твердо привержен миру и безопасности в регионе",- говорится в публикации.

Напомним, первый диалог по безопасности Азербайджан и ЕС провели осенью 2018 года, второй раунд состоялся 19 декабря 2019 года в Баку.