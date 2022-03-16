О нас
Аудио новости

В Баку пройдет третий диалог по безопасности Азербайджан-ЕС

В Баку пройдет третий диалог по безопасности Азербайджан-ЕС В Баку проходит 3-м Диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан.
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 13:35
В Баку пройдет третий диалог по безопасности Азербайджан-ЕС

Азербайджан и Европейский союз проведут в Баку третий диалог по безопасности.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора написал в Twitter.

"Я В Баку для встреч с официальными лицами Азербайджана и участия в 3-м Диалоге по безопасности ЕС-Азербайджан. Вторжение России в Украину и его более широкие региональные последствия требуют еще более тесного сотрудничества для решения общих проблем. ЕС твердо привержен миру и безопасности в регионе",- говорится в публикации.

Напомним, первый диалог по безопасности Азербайджан и ЕС провели осенью 2018 года, второй раунд состоялся 19 декабря 2019 года в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Baku to host 3rd EU-Azerbaijan Security Dialogue
Версия на азербайджанском языке Bakıda Aİ-Azərbaycan Təhlükəsizlik Dialoqu keçiriləcək

Самое важное

СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi