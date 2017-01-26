Европейский суд вынес 50 решений по Азербайджану в прошлом году

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 50 решений по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2016 год".

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было подано 333 заявления по Азербайджану. 136 были отклонены, по 50 делам были вынесены решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2016 году находились 164 дела.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году. По данным на 31 декабря 2016 года, из Азербайджана за весь период в ЕСПЧ было подано 1.662 заявления.