В газете "Азербайджан" опубликована статья под названием "Германия сегодня: гегемон или вассал?"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В официальной газете "Азербайджан" опубликована статья под названием "Германия сегодня: гегемон или вассал?". Report предлагает данную статью:

Европа против гегемонии Германии

30 мая 1941 года – день, когда грек Манолис Глезос решил поиздеваться над Адольфом Гитлером. Вместе со своим другом он сорвал большой флаг фашистской Германии с афинского Акрополя, сбросил его на землю и превратился в героя.

Издание «Der Spiegel» пишет, что сегодня 92-летний Глезос представляет в Европарламенте правящую греческую партию SIRIZA. Греческий герой, будучи одним из активистов движения сопротивления в годы Второй мировой войны, является живым свидетелем того, чем обернулось господство немцев в Европе, по его словам, в настоящее время этот процесс повторяется: «Однако на сей раз Грецию взяли за горло не военные, а политики и руководители бизнеса. Германский капитал господствует в Европе, ему выгодны несчастья и страдания Греции. Но нам их деньги не нужны». По мнению Глезоса, Германия даже сегодня связана со своим чудовищным прошлым. Однако, озвучивая такую претензию, он особо отмечает, что имеет в виду не немецкий народ, а его власть: «Германия и сегодня является агрессором. Ее отношение к Греции можно сравнить с отношением тирана к рабу».

Глезос вспоминает статью главного идеолога фашистской Германии Йозефа Геббельса под заголовком «2000-й год». В этом материале Геббельс делится с руководством Германии мыслями о будущем Европы. Глезос говорит, что Геббельс поспешил всего лишь на 10 лет. Эксперты считают, что мировой экономический кризис создает благоприятные условия для реализации притязаний Германии, обладающей мощным экономическим потенциалом, на общеевропейскую гегемонию. А это встречает жесткое сопротивление во всей Европе: Канцлер Германии Ангела Меркель преподносится как автор этой экспансии. Ее карикатуры с гитлеровскими усами, рисунки, на которых Европа изображена под немецкими танками, молниеносно распространяются в Греции, Болгарии, Испании, Великобритании, Польше, Португалии и в других странах. А нацистская символика преподносится как неотъемлемый атрибут политики жесткой экономии, применяемой Германией в отношении отдельных стран. Европа говорит о создании в Германии «четвертого Рейха», как правопреемника «третьего Рейха».

Азербайджано-германские связи: короткий экскурс в историю

Сегодня, когда Германия вступила на путь покорения Европы, как Азербайджан – яркая звезда Южного Кавказа и постсоветского пространства - намерен строить отношения с этой страной и Европейским Союзом, в котором к Германии прислушиваются? После того как в 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость, отношения между двумя странами до определенного этапа развивались гладко. В 1992 году между Германией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения, открылись посольства. Равно, как официальный Баку, очень нуждавшийся в тот период в политической поддержке и инвестициях, был заинтересован в налаживании тесных связей с самой мощной экономикой Европы, только что объединившаяся Германия также не могла отказаться от перспективы расширения сферы своего влияния, укрепления контактов с Азербайджаном, расположенном в важном стратегическом регионе, обладающем богатыми природными ресурсами и сильным потенциалом развития. Состоявшийся в декабре 1995 года визит тогдашнего министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля в Азербайджан и визит Президента Азербайджана Гейдара Алиева в июле 1996 года в Германию вывели связи между двумя странами на новый уровень. В последующие годы между странами развивалось успешное сотрудничество в политической, экономической, научно-технической сферах, в области обороны, безопасности, борьбе с терроризмом. Укрепление политических связей, благоприятная инвестиционная среда могут характеризоваться как главные причины прихода германских компаний в Азербайджан и их успешной деятельности. В Азербайджане стали активно действовать около 150 бизнес-субъектов Германии, включая «Siemens» «Ferrosstal», «Interselekt», «Mersedes Benz».

Что касается характера политических связей, то Азербайджан был заинтересован в налаживании и развитии отношений с Германией, как и со всеми странами, на основе принципов равноправия, взаимного доверия, плодотворного сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Азербайджан как независимое государство в двусторонних связях не принимает отношений старший- младший, и ожидает аналогичного подхода и с другой стороны. Наряду с этим, Азербайджан в своих связях с любой страной и международной организацией требует особого отношения к урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Одним из факторов, обусловливающих данные отношения, является поддержка принципов международного права, что включено в число важных условий развития германо-азербайджанских отношений.

Справедливости ради следует отметить, что Германия неоднократно на самом высоком уровне выражала поддержку территориальной целостности Азербайджана. В 2004 году президент этой страны Хорст Келлер сказал, что «Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, эта ее позиция остается неизменной». А канцлер Германии Герхард Шредер, подчеркивая, что Германия является партнером Азербайджана, сказал, что «признает его территориальную целостность и относится к ней с большим уважением». А в резолюции Федерального совета Бундестага Германии от 14 мая 2010 года под названием «Безопасность, стабильность и усиление на Южном Кавказе» отмечено, что Германия поддерживает основные принципы международного права, касающиеся недопустимости изменения границ без согласия на то государств».

Таким образом, если развитие сотрудничества между Азербайджаном и Германией, с одной стороны, создало условия для укрепления Германии в таком важном регионе, как Южный Кавказ, прихода германского бизнеса, НПО в этот регион, то с другой - сыграло позитивную роль в усилении связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, в доведении до европейской общественности правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. С уверенностью можно сказать, что визит Президента Ильхама Алиева в Германию в феврале 2007 года и достигнутые в рамках визита договоренности представляют важное значение в развитии двусторонних связей. С точки зрения значения Азербайджана для Германии и Европейского Союза интересны мысли пребывающего в Баку в октябре 2014 года с визитом министра иностранных дел Германии Вальтера Штайнмайера: «Азербайджан является в стратегическом отношении важной страной между Востоком и Западом, играет роль моста между ними. Азербайджан также является важной страной в энергетическом отношении, играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Азербайджан является единственной в регионе страной, где функционирует Внешнеторговая палата Германии, объединяющая 140 участников. Это служит показателем масштабности наших экономических связей. Кроме того, Южный газовый коридор открывает большие перспективы для дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества».

Азербайджан и «четвертый Рейх»

В 2011 году, когда развивались связи между двумя странами, и усиливались тенденции стратегического партнерства, НПО, медиа и в ряде случаев – официальные лица Германии демонстрировали агрессивное отношение к Азербайджану, что заставляло задуматься. Эксперты увязали клеветническую кампанию западных кругов во главе с Германией против Азербайджана во время проведенного в Баку конкурса песни «Евровидение-2012» с различными факторами. Они объяснили это, в основном, с поставкой азербайджанского газа на европейский рынок, а также притязанием Германии на гегемонию и по подстрекательству США – включением Азербайджана – центральной страны Южного Кавказа, в сферу своего влияния. Безусловно, этот злой умысел был завуалирован притязаниями на демократию и права человека. Однако эта маска была настолько примитивна, что даже тогдашний посол Германии в Азербайджане Герберт Квелле в своем письме азербайджанским медиа в 2012 году затруднялся дать этому нормальное объяснение. Посол утверждал, что после победы в 2011 году в конкурсе песни «Евровидение» в Дюссельдорфе германская печать стала больше интересоваться Азербайджаном и, сталкиваясь в интернете, наряду с позитивной информацией, также с многочисленными негативными сведениями, начала раздувать их. Посол писал, что федеральное правительство Германии не может оказывать влияния на независимые и сильные германские СМИ. Конечно, суждения посла, защищающего интересы своей страны, являлись попыткой объяснить проблему в этих рамках. Если бы господин Квелле подходил к вопросу с позиции интересов Германии в важных трансконтинентальных энергетических проектах, интенсификации контактов властных и других политических кругов этой страны с азербайджанской оппозицией, активного участия в процессе министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, его заместителя Михаэля Линка, связей влиятельных фондов, управляемых ведущими германскими политическими кругами, с азербайджанской оппозицией, наконец, тем, обсуждаемых на встречах с «лидерами» оппозиции, то возникла бы совершенно иная картина, и посол не был обвинен в необъективности.

Но спустя некоторое время в таких ведущих СМИ Германии, как «Spiegel», ARD, были опубликованы необоснованные, необъективные материалы об Азербайджане, что увязывалось с интересами определенных кругов этой страны к Азербайджану, и превратилось в составную часть тотальной клеветнической кампании. Такие фонды, как Конрада Аденауэра, Фридриха Наумана, Генриха Белля, Фридриха Эберта, ощутимо активизировались в Азербайджане, интенсивный характер приняли встречи официальных лиц, парламентариев Германии с руководителями оппозиционных партий.

Уполномоченный правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи Маркус Ленинг превратился в одного из основных организаторов проводимой против Азербайджана кампании. Он запомнился своими резкими суждениями в ходе визита в Азербайджан в августе 2011 года. На встрече с представителями оппозиции Ленинг отметил, что «Германия всегда готова помочь вам для осуществления преобразований в Азербайджане». Антиазербайджанский демарш Ленинга продолжался до 2013 года, того дня, когда в Комиссии ООН по правам человека был обнародован отчет, предусматривающий нарушение прав и свобод человека, рост фактов расизма и ксенофобии в Германии.

Еще одна кампания Германии против Азербайджана была организована по линии горе-докладчика Совета Европы по правам человека Кристофера Штрассера. Однако его доклад относительно Азербайджана на январской сессии ПАСЕ 2013 года потерпел полный крах, и депутаты сдали Штрассера вместе с его отчетом в архив истории.

Еще одно направление в данной кампании было реализовано через фракцию Зеленых Бундестага. Заместитель председателя парламентской группы Бундестага по Южному Кавказу, активистка партии Зеленых Виола фон Крамон сказала, что добьется обращения Бундестага к странам Евросоюза в связи с бойкотированием конкурса «Евровидение». А представитель этой партии в парламенте Германии Фолкер Берг в заявлении для печати открыто сказал: «Баку – неприемлемое место для проведения «Евровидения».

Наряду с этим, постоянные контакты находившегося в марте 2012 года с визитом в Азербайджане министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, посла этой страны в Азербайджане Герберта Квелле с руководителями и активистами оппозиции позволяют говорить о том, что Германия на государственном уровне стала проводить против Азербайджана грязную кампанию. Неслучайно назначение в 2012 году Михаэля Линка, являющегося заместителем председателя парламентской группы Бундестага Германии по Южному Кавказу и ведущей персоной всех мероприятий, проводимых в Баку по линии Фонда Фридриха Наумана, заместителем министра иностранных дел Германии было встречено в ПНФА с большим воодушевлением. Али Керимли, называя М.Линка «нашим другом», заявил своему окружению, что его назначение на эту должность было отнюдь не случайным. Высказывая эти суждения, А.Керимли, наверное, имел ввиду, что Фонд Фридриха Наумана тесно связан со Свободной демократической партией Германии. А М.Линк является одним из активистов этой партии. Таким образом, назначение М.Линка, с одной стороны, шире открывало кошелек фонда для ПНФА, а с другой - создавало условия для получения ПНФА поддержки на уровне правительства и Свободной демократической партии Германии.

Как видно, официальные лица, государственные структуры, медиа, НПО Германии избрали Азербайджан основной мишенью для своей деятельности. Эксперты, анализировавшие в то время интерес Германии к Азербайджану, отмечали, что Азербайджан, как страна, не присоединившаяся ни к одному блоку и проводящая независимую политику, не мог не привлекать интереса на фоне продвижения Грузии в направлении Евросоюза и НАТО, вступления Армении в созданную Россией Организацию коллективной безопасности и вращения ее в орбите нашего северного соседа. США, не воспринимающие независимую политику Азербайджана, предприняли попытку именно с помощью Германии включить Баку в сферу своего влияния. Германия уже на государственном уровне пыталась оказать давление на Азербайджан с использованием как фактора «Евровидение-2012», так и стандартных средств давления Запада – фактора демократии. Это одновременно отвечало планам «четвертого Рейха», стремившегося к господству в Европе, укрепиться на далеком Кавказе, а также управлять бакинской нефтью. Если 60 лет назад «третий Рейх» попытался осуществить этот план военным путем, то Ангела Меркель превратила демократические институты в штыки против Азербайджана. Однако ничего не вышло, в 1942-1943-е годы повторились спустя 60 лет. Как же случилось, что Германии не удалось преодолеть сопротивление Азербайджана?

За кулисами краха антиазербайджанской кампании, или что сказал Ильхам Алиев Вестервелле?

Нераскрытые до сих пор подробности визита министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в Азербайджан в 2012 году, накануне конкурса песни «Евровидение», представляют большое значение также с точки зрения общественного интереса.

Можно предположить, что Президент Ильхам Алиев, принимавший Г.Вестервелле 15 марта того года, в период начала Германией кампании против Азербайджана, высказал ему свои замечания по данному вопросу. Наверное, Вестервелле также пытался убедить главу государства в том, что это – не курс правительства Германии, а самодеятельность локальных групп, служащих отдельным интересам. Вестервелле, отвечая на пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым на вопрос, связанный с кампанией германских медиа против Азербайджана, констатировал, что «медиа в Германии свободны, и никакого контроля над ними нет. Однако в Германии наблюдается расхождение во мнениях в отношении Азербайджана, некоторые считают, что Азербайджан является развивающейся страной».

Интересно, что спустя лишь месяц после этого, в середине апреля, посол Германии в Азербайджане Г.Квелле направил в Администрацию Президента обращение с просьбой к Президенту Азербайджана рассмотреть вопрос повторной встречи с Г.Вестервелле во время визита в США. Причиной тому послужили то, что азербайджанская общественность с озабоченностью восприняла организованную из Германии и постепенно усиливающуюся антиазербайджанскую кампанию, а также начало сильной ответной реакции с ее стороны. В то время, когда появилась угроза для деятельности офисов германских НПО в Азербайджане, правительство Азербайджана также готовилось к пересмотру вопросов сотрудничества с этой страной в экономической сфере.

Отметим, что 4 мая 2012 года Президент Ильхам Алиев совершил визит в Нью-Йорк для председательства на заседании Совета Безопасности ООН. Именно в рамках этого визита состоялась встреча Ильхама Алиева с Вестервелле. По официальным данным, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития сохраняющейся уже много лет атмосферы дружбы и сотрудничества между странами.

Однако можно с уверенностью сказать, что на этой встрече Ильхам Алиев, сделав Вестервелле жесткое предупреждение, довел до его внимания, что неискреннее поведение правительства Германии негативно отражается на двусторонних отношениях, так как ход событий подтверждает, что антиазербайджанская кампания возникла отнюдь не хаотично, и за этим процессом стоят серьезные силы. Поэтому не вызывало никакого сомнения то, что в случае продолжения властями Германии деструктивной деятельности германо-азербайджанским отношениям будет угрожать серьезная опасность, сотрудничество прекратится и партнерству будут положен конец. Учитывая стратегические интересы Германии в Азербайджане, можно сказать, что на встрече Вестервелле также заверил главу Азербайджанского государства в том, что будут приняты безотлагательные и ощутимые меры по устранению проблем. Нельзя исключать также, что Вестервелле гарантировал, что подобное впредь больше не повторится.

Правда, проблема была решена вовсе не так оперативно, как это предполагалось. Однако и азербайджанская сторона понимала, что остановить в одночасье готовившийся на протяжении длительного времени и работавший в полную силу механизм невозможно. Главное, что активность структур власти и связанных с государством организаций в последующем развитии процессов свелась к минимуму. По меньшей мере, это проявилось в деятельности Кристофера Штрассера, Маркуса Ленинга, посла Квелле, заместителя министра иностранных дел Линка, связанных с властью НПО и медиа.

Анализ процессов, наблюдавшихся во время «Евровидения», свидетельствует о том, что у Германии имеются серьезные планы, связанные с Азербайджаном. Запад прилагает большие усилия для того, чтобы любой ценой сломить сопротивление единственной страны Южного Кавказа, проводящей независимую политику, и, включив ее в сферу своего влияния, занять доминирующее положение в регионе, представляющем стратегическое значение.

Гарантия Вальтера Штайнмайера и новый этап в развитии германо-азербайджанских отношений

В декабре 2012 года, когда Ангела Меркель вновь была избрана председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС), появились благоприятные условия для реализации ее притязаний на пост канцлера в третий раз. Интересно, что за Ангелу Меркель, избранную председателем партии 7 раз подряд, проголосовали 97,94 процента делегатов съезда. А осенью 2013 года, после победы Христианско-демократической партии на парламентских выборах, Ангела Меркель в очередной раз взошла на политический олимп Германии. Одним из преобразований, осуществленных в команде власти, явилось возращение Франка-Вальтера Штайнмайера, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство Германии в 2005-2009 годах, на эту должность.

Штайнмайер хорошо знаком азербайджанской общественности. В 2007 году он побывал с визитом в Баку. А очередной визит министра иностранных дел в Азербайджан был осуществлен в рамках его южно-кавказского турне в октябре 2014 года. Штайнмайер прибыл в Азербайджан с важной миссией – на него была возложена задача устранить застой, возникший в отношениях между двумя странами с 2012 года. С этой целью правительство Германии также выступило со специальным пакетом предложений. Но свои требования в связи с решением проблемы были и у Азербайджана. Вполне вероятно, что Президент Ильхам Алиев, принявший в то время министра иностранных дел, довел до него эти требования. Какие это могли быть требования? Азербайджан - независимое государство, которое не намерено действовать в сфере влияния какой-либо силы, в том числе Германии и Евросоюза. Отношение между Азербайджаном и Германией лишь тогда могут вернуться в позитивное русло, если официальный Берлин возьмет на себя обязательство не организовывать более кампаний против Азербайджана и не участвовать в таких кампаниях. Наверное, до внимания Штайнмайера были доведены также контуры очернительской кампании, проводимой Германией во время конкурса «Евровидение», мнение Азербайджана относительно ее главных целей, особо подчеркнуто, что плодотворное сотрудничество в таких условиях невозможно. Естественно, у Штайнмайера, прибывшего в Азербайджан с определенной целью, не было иного выхода, как сказать, что власти Германии заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества в предстоящий период, что принимаются меры для того, чтобы произошедшее больше не повторилось. Этим министр иностранных дел Германии давал гарантию, что отныне Германия будет вести себя по отношению к Азербайджану искренне.

Как видно, именно после гарантии Штайнмайера Президент Ильхам Алиев поручил правительству Азербайджана восстановить связи с Германией в экономической, политической и гуманитарной сферах, создать благоприятные условия для деятельности германских компаний в Азербайджане.

Внешняя политика Германии – наглядный пример лицемерия

Анализ также позволяет сказать, что антиазербайджанская кампания в период I Европейских игр была организована и управляется США, Германия же в очередной раз выступает в качестве одного из активных ее участников. Официальный Берлин находится под влиянием США и не может полностью обуздать свои гегемонистские притязания, поэтому вновь проявляет лицемерие в отношении Азербайджана.

Первые признаки этого лицемерия проявились во время рабочего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию в январе 2015 года. Отметим, что Ильхам Алиев, встретившись в рамках этого визита с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудил все направления двусторонних отношений. И действительно, на встрече двух лидеров были достигнуты важные договоренности для развития германо-азербайджанских связей. Эти позитивные настроения отчетливо проявились и на пресс-конференции лидеров. Однако эта пресс-конференция запомнилась также заранее заготовленной провокацией против Ильхама Алиева. Так, некто, войдя в зал, где проводилось мероприятие, поднял плакат и озвучил антиазербайджанский лозунг. Хотя личность этого человека известна, вопрос о том, как он туда проник, все еще остается загадкой. Однако можно предположить, что Президент Азербайджана, учитывая позитивные результаты переговоров, проведенных с Меркель и другими официальными лицами, предпочел не реагировать на эту провокацию. Он, наверное, посчитал, что небольшая провокация не должна бросить тень на итоги визита. А это можно характеризовать как наглядное проявление величия Ильхама Алиева, его веры в потенциал развития отношений с Германией и приверженности всем договоренностям. Можно также считать, что реальные инициативы и шаги правительства Азербайджана по развитию сотрудничества с Германией по всем направлениям после визита Президента являлись результатом поручений господина Ильхама Алиева.

Игра Меркель «Европарламент–Бундестаг»

А как Германия ответила на добрую волю Азербайджана? В традиционном для себя стиле: на первый взгляд, в своих интересах, разумно, а по сути - примитивно и мелко. Именно при подстрекательстве США и по прямому поручению Меркель антиазербайджанская кампания была перенесена из Германии на платформу Европарламента. На самом деле, использование Европарламента в качестве механизма давления на Азербайджан – тактика не новая. Отметим, что общее число депутатов в Европарламенте до 2007 года регулировалось Ниццким договором и составляло 736 человек. В 2007 году в соответствии с Лиссабонским договором число депутатов было доведено до 751 человека. Вызывает удивление, что всякий раз число депутатов, принимавших участие в обсуждении резолюций, связанных с положением прав и свобод человека в Азербайджане, и голосовании по ним, не превышало 50-60 человек. К примеру, в обсуждении резолюции, принятой 12 мая 2011 года, в голосовании принимало участие всего 54 депутата. А в обсуждении резолюции, принятой 20 мая 2012 года, участвовало всего 56 депутатов. То же самое произошло 15 июня 2013 года и 18 сентября 2014 года. По инициативе действующей по поручению группы с участием небольшого количества членов парламента против Азербайджана были приняты предвзятые резолюции.

Если обратить внимание на состав и структуру Европарламента, то проступает интересная аналогия. Так, данная структура очень похожа на Бундестаг Германии и фактически повторяет его. В Европарламенте, как и в Германии, христианские демократы (Европейская народная партия – ЕРР) и социал-демократы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов - SОС) долгое время сохраняют лидерство. К примеру, на выборах 2014 года ЕРР с 29,4 процента голосов получила в Европарламенте 221, а SОС с 25,4 процента голосов – 191 мандат. Эти две фракции, обладающие 412 голосами (53,8 процента) в парламенте, где представлен всего 751 депутат, сохраняют за собой возможность влияния на все вопросы. Коммунисты и левые, зеленые, регионалы, либералы, консерваторы, националисты и евроскептики, правые, а также независимые депутаты не имеют возможности серьезного влияния на принятие решений в той или иной форме.

В 2013 году на выборах в Бундестаг Германии возглавляемая Ангелой Меркель XDS/XCC набрала 41,5 процента, а ASDP – 25,7 процента голосов. То есть и здесь христианские демократы опередили социал-демократов. В Бундестаге Германии, как и в Европарламенте, эти две партии продолжают доминировать. Даже разделение законодательной власти между Европарламентом и Советом Евросоюза напоминает разделение между Бундестагом и Бундесратом в Германии. То есть, Европарламент напоминает Бундестаг, как в структурном отношении, так и с точки зрения членства и деятельности, нет сомнений в том, что тон в этой структуре задает именно Германия. Если так можно сказать, Европарламент находится под контролем Германии. Именно поэтому есть все основания связывать агрессивное отношение данной структуры к Азербайджану с рейхсканцелярией Ангелы Меркель.

С другой стороны, председатель Европарламента Мартин Шульц является немцем по национальности. В 2014 году он, как лидер социал-демократов, выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя Еврокомиссии. Однако в этой борьбе он уступил кандидату от Европейской народной партии Жан-Клоду Юнкеру и согласился во второй раз возглавить Европарламент. По сообщению европейских медиа, вопрос о том, кто из этих лиц возглавит Еврокомиссию, а кто - Европарламент, решался не парламентариями, как это должно быть в соответствии с Лиссабонским договором, а главами государств на саммите Евросоюза 26-27 июня. А депутаты Европарламента проголосовали просто согласно воле своих руководителей. Конечно, если речь идет о Европе, то и это можно воспринять как очередное проявление «демократии».

Одновременно, Жан-Клод Юнкер, как кандидат от Европейской народной партии, в которой доминируют христианские демократы Германии, был избран председателем Еврокомиссии. Значит, и это – проект Германии. Один из подтверждающих это фактов заключается в том, что сразу после выборов на сайте одной из организаций журналистских расследований против Жан-Клода Юнкера были выдвинуты серьезные коррупционные обвинения . По сообщению бельгийского издания «Libre Belgique» в этом скандальном расследовании, получившем название «Luxemburg Leaks», утверждалось, что в период руководства Люксембургом Юнкер создал благоприятную налоговую систему, позволяющую гигантским компаниям мира уклоняться от налогообложения в своих странах. В этот период медиа утверждали, что огласка таких сведений после выборов в Еврокомиссию может быть делом рук властей Великобритании, категорически выступавших против избрания Юнкера. Однако этот вопрос почему-то не получил развития и в скором времени был забыт. Так же, как в свое время сведения о крупной взятке, полученной Мартином Шульцем у власти В.Януковича в Украине, остались нерасследованными и были выведены из оборота.

Таким образом, власти Германии, сохраняя контроль за двумя основными фракциями Европарламента, одновременно внедрили своих людей в различные органы Евросоюза и взяли в свои руки их управление. Это дает основание говорить о том, что без согласия Германии Европарламент не может принять ни одно решение или резолюцию. С другой стороны, инициатором всех проведенных против Азербайджана слушаний в Европарламенте является фракция Зеленых. На выборах 2014 года эта фракция, набрав 6,7 % голосов, получила всего 50 мест. А германская партия «Союз 90/Зеленые», являющаяся аналогом Зеленых Европарламента, набрав 8,4 процента голосов смогла получить в Бундестаге 63 места. Аналогий достаточно. Но самое интересное заключается в том, что одним из основных инициаторов последних антиазербайджанских слушаний в Европарламенте является австрийский вице-президент структуры, член партии Зеленых, а также активистка LGBT – структуры сексуальных меньшинств Ульрике Луначек. А ее ближайшее окружение – в основном немецкие депутаты. На самом ли деле Германия, диктующая условия в Европарламенте считает, что, выдвинув австрийского представителя Зеленых и организовав ее руками кампанию против Азербайджана, сама остается в тени?! На самом ли деле госпожа Меркель считает, что люди во всем мире обладают столь примитивным мышлением? Ведь, по меньшей мере, внезапное затишье в лагере Зеленых, которые после состоявшейся в 2012 году в Нью-Йорке встречи Президента Ильхама Алиева и Гидо Вестервелле учинили «расправу» над Бундестагом, выявило, насколько серьезное влияние власти Германии оказали на эту партию.

Хорошо известно, кто стоит за организацией 11 июня – накануне первых Европейских игр по инициативе Европейского свободного альянса, объединяющего все тех же Зеленых - слушаний под названием «Спорт и права человека», организацией за день до этого акции протеста, пресс-конференции объединившихся известной американской «гвардии» и немецкого «легиона». Здесь совершенно отчетливо просматривается силуэт «альянса США-Германия».Наверное, в результате неудачной организации дела или понимания многими европарламентариями того, что против независимого государства ведется игра, со всей серьезностью подготовленный шоу-маскарад потерпел крах. Спрашивается: почему сразу после срыва слушаний в Европарламенте – 12 июня аналогичные слушания были проведены именно в Бундестаге Германии, а не в парламенте Великобритании, Сенате Франции, Фолкетинге Дании, Рикстаге Швеции или в законодательном органе другой европейской страны? По какой причине в обсуждении слушаний под названием «Требование к соблюдению прав человека в Азербайджане» и «Соблюдение демократии, правового государства и прав человека во время Европейских игр 2015 года в Азербайджане» из 631 депутата принимали участие лишь 35 человек? Две резолюции обсуждались лишь 30 минут и были приняты 21 голосом за, при 10 – против и 4 – воздержавшихся. В истории парламентаризма трудно вспомнить более позорный и смехотворный спектакль. Неужели власть США над Германией настолько велика, что она в одночасье портит отношения с независимым государством, где имеет стратегические интересы, а также превращает парламент страны в посмешище?! Во всяком случае это настоящее унижение для власти Ангелы Меркель.

Депутаты, принимавшие участие в расширенном заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, распространив заявление в связи с принятой Бундестагом Германии резолюцией, подчеркнули, что считают этот «документ» враждебным и далеким от истины, направленным на подрыв отношений между Азербайджаном и Германией, а также международного авторитета Азербайджана. Авторы заявления отметили, что в последнее время в Германии проводится целенаправленная кампания против Азербайджана. Если, с одной стороны, это связано с влиянием армянского лобби в Германии, то с другой - с намерением некоторых политических кругов Германии отомстить Азербайджану за вопрос Штрассера, посеявшего в свое время напряженность в двусторонних отношениях.Поэтому депутаты, обратившись к правительству, рекомендовали сделать соответствующие выводы из резолюции Бундестага Германии и, в качестве первого шага, не принимать на высоком уровне официальную делегацию Германии, планировавшую в скором времени совершить визит в Азербайджан.

Кроме того, посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпель была приглашена в Министерство иностранных дел Азербайджана, где до нее были доведены протест и предупреждение азербайджанского правительства, а также серьезная озабоченность Азербайджана относительно перспективы двусторонних связей.

Как видно, именно по причине неискренности, лицемерной политики правительства Германии германо-азербайджанские отношения в настоящее время переживают кризис. Уже нет уверенности в том, что последующие обещания Вестервелле, Штайнмайера и других официальных лиц Германии стабилизируют ситуацию. Если канцлер Ангела Меркель ведет двойную игру, если на сцене она одна, а за кулисами – другая, то о каких обещаниях и искренности может идти речь?!

Морально-нравственные ценности немецкой дипломатии

от Эльмара Брока до Вилфрида Лемке

Эльмар Брок представляет правящую партию Германии в Европарламенте и является председателем комитета внешних связей этой структуры. Он склонен подвергать Азербайджан огню критики и как можно больше хвалить Армению. К примеру, он резко осудил Азербайджан за помилование Рамиля Сафарова. Господин Брок постоянно выпячивает «грехи» Азербайджана и в вопросе демократии и прав человека. А 100-летие «геноцида армян» пустило глубокие корни в жизни Эльмара. Последовательно призывая Турцию признать «геноцид армян», господин Брок к тому же потребовал у Анкары принести извинения армянам. На досуге руководитель комитета внешних связей Европарламента занимается и более серьезными вопросами, к примеру, решением украинской проблемы. А какие вопросы в Украине его интересуют…

Во время визита в январе 2013 года Эльмара Брока в Украину украинский сайт obozrevatel.com словами очевидцев и во всех подробностях написал, что он больше занимался развратом в киевских ночных барах, чем вопросами преодоления возникшего вокруг страны кризиса. Сведения подтверждают, что действовавший в треугольнике Брюссель-Москва-Киев господин Брок проводил переговоры не с В.Путиным и В.Януковичем, а с обычными обитателями ночных баров. Выступая с заявлением наутро после одной из таких ночей, Э.Брок отметил, что на переговорах с российским руководством в Москве он обговорил присоединение Украины не к Евразийскому союзу, а к Евросоюзу. Обеспокоенные этим заявлением украинские медиа, естественно, с помощью органов спецслужб изучили проведенные господином Броком переговоры. Выяснилось, что он вдоволь развлекся в ночных клубах «Tusse», «Viva Art», «TEO Club», «Quli-Quli», расположенных в киевском жилом массиве Троещина, после чего остался в специальном доме с женщинами легкого поведения. Что же касается встречи Брока с официальными лицами Украины и России, то об этом до сих пор неизвестно.

Таким образом, морально-нравственные качества членов антиазербайджанской команды Ангелы Меркель – Шульца, Луначек, Брока и других отчетливо свидетельствуют о том, что Германия в своей кампании против Азербайджана мобилизовала деградировавших элементов. Наверное, потому, что нормальные люди, серьезные общественно-политические деятели, эксперты и пр. не желают становиться участниками этой клоунады. Официальный Берлин, превративший в игрушку такую структуру, как Европарламент, применяет режим диктата и в парламенте страны. Кто после этого может серьезно воспринять утверждения специального советника генерального секретаря ООН по вопросам спорта немца Вилфрида Лемке о том, что, якобы, «в Азербайджане господствует диктатура». Существует ли гарантия того, что он, как и другие высокопоставленные немцы, не говорит по инструкции Меркель?

Анатомия кампании нападок на Азербайджан

В целом, Запад каждым своим шагом подтверждает, что политический принцип Британской империи «У нас нет вечных союзников, вечны наши интересы» актуален для него и сегодня и широко применяется. В частности, данный принцип отчетливо наблюдается в политике США, Германии, Великобритании.

Анализ кампаний, организованных во время первых Европейских игр против Азербайджана в основном из этих стран, позволил сформировать полное представление о том, как осуществляется этот процесс, о его акторах, целях. Антиазербайджанская кампания началась с заявлений НПО, прошедших в медиа целенаправленных материалов. Медиа-инфраструктуре, охватывающей ряд стран, была поручена публикация материалов на основе одних и тех же тезисов. Поэтому BBC, Reuters, The Guardian, The İndependent, The Telegraph в Великобритании, Der Spiegel, Shtern, Deutche Welle в Германии, Le Monde, Frans Press во Франции и ведущие медиа-структуры в других странах опубликовали дублирующие друг друга материалы. Суть материалов заключалась в призывах-требованиях освободить членов «5-й колонны» США в Азербайджане, задержанных за конкретные преступные деяния. Эта кампания была подкреплена антиазербайджанскими выступлениями ответственных работников международных организаций, находящихся под влиянием США (Нильса Мужниекса, Дуньи Ниятович, Ульрике Луначек, Мишель Форст, Вилфрида Лемке, Эльмара Брока, Зейда Раата аль Хусейна и др.). В ходе процесса материалы обогащались описанием ситуации на местах, опросом местных активистов, статьями и интервью участвующих в кампании представителей международных НПО (Ребекки Винсент, Кэтти Пирс, Георгия Гогиа, Эммы Хагс и др.), а также проживающих за рубежом космополитов-азербайджанцев (Арзу Гейбуллы, Эмина Милли, Гюльнары Ахундовой, Идрака Аббасова и др.).

Параллельно была предпринята попытка сформировать негативное представление об Азербайджане в социальных сетях, в различных европейских столицах организованы акции протеста. Очень интересно, что в этом управляемом из США процессе приняли участие лишь несколько человек. Не было ничего, кроме созданной годами инфраструктуры: известные международные НПО и ведущие медиа отдельных стран. А на последующем этапе были задействованы агенты влияния: Кристин Аманпур на U2, CNN, ведущий шоу из Британии Джон Оливьер.

Таким образом, это понятие, преподносимое как «международное общественное мнение» по сути, является не чем иным, как большим сборником имен без человеческих ресурсов. Это – обычная мыльная пена, которой Азербайджан дал достойный отпор, а также смог раскрыть и продемонстрировать всему миру.

Обычные исследования также подтверждают, что равно, как это было в 2012 году, германские медиа превратились в одну из центральных фигур в кампании нападок на Азербайджан и накануне первых Европейских игр. Достаточно сказать, что с 1 по 15 июня медиа этой страны опубликовали около 30 критических материалов, связанных с Азербайджаном.

«Германская модель» демократии, или ирония судьбы

Отчет, вынесенный на обсуждение 25 апреля 2013 года на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, в полном смысле слова стал серьезным ударом, «черным четвергом» для правительства Германии. Делегации этой страны во главе с уполномоченным по правам человекам Маркусом Ленингом пришлось ответить почти перед 100 странами-участницами ООН за то, что права человека в Германии оказались в столь трагическом положении.

Представитель Турции в ООН Огуз Демиралп подробно говорил о том, что проявления враждебности в отношении иностранцев в Германии получили широкий размах, что из-за бездеятельности властей возникла угроза жизни для проживающих в этой стране 3 миллионов турок. А руководитель российской делегации Алексей Голтяев выразил озабоченность в связи с ростом проявлений враждебности в отношении национальных меньшинств и мигрантов в Германии. Омбудсмен Германии М.Ленинг, выражая отношение ко всем основанным на фактах обвинениям заранее заготовленными стандартными фразами, сказал: Германия сделает все возможное для того, чтобы такие убийства, организованные нацистами, больше не повторились. Несмотря на это, германскому правозащитнику номер один пришлось признать зловещие ошибки, допущенные немецкими исследователями, и от имени своей страны неоднократно принести извинения Турции и ООН. Даже Великобритания и Франция выдвинули серьезные требования к правительству Германии, подвергли критике расширение расизма в этой стране. Было отмечено, что германская полиция впадает в крайность при применении силы, злоупотребляет своими полномочиями и не расследует в должном порядке совершенные преступления. Учитывая резкие критические выступления представителей других стран, Совет по правам человека ООН принял решение о подготовке рекомендаций для Германии.

По сути, этот отчет, наряду с разоблачением положения дел с правами человека в Германии, одновременно означал конец карьеры правозащитника омбудсмена Ленинга, осуществлявшего постоянные нападки на Азербайджан. Однако на том заседании господин Ленинг, принося извинения, одновременно должен был ответить на такой вопрос: Почему Германия периодически отклоняет резолюцию «Борьба с героизацией нацизма», вынесенную на повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Разве это не служит наглядным примером защиты правительством Германии неонацистских тенденций? Господину Ленингу следовало прояснить еще один вопрос. По какому праву омбудсмен страны, где права человека находятся в столь позорном состоянии, может критиковать другую страну?

Германский город Дрезден является центром направленной против ислама организации PEGİDA - Patriotic Europeans against İslamization of the West (Европейцы-патриоты против исламизации Запада). 5 января 2015 года в Дрездене состоялась самая крупная в Европе антиисламская демонстрация. Эксперты считают, что усиливающиеся в Германии исламофобские тенденции напоминают воспламенение антисемитизма в 30-е годы.

По результатам опроса, проведенного Германским фондом «Bertelsmann», каждый второй немец считает ислам источником угрозы. А правоохранительные органы фактически не расследуют преступления, совершенные на почве расизма. Поэтому неудивительно, что расстрел в Берлине 22-летнего турка по имени Бурак Бекташ и тяжелое ранение находившихся рядом с ним 16-летнего русского и 17-летнего араба остались без внимания полиции, а виновники не нашлись. Согласно статистике, нападения, совершенные на иностранцев в 2012 году, возросли в сравнении с 2011 годом на 4,4 %. В целом, ультраправыми совершено 17.616 преступлений. Зарегистрированы 842 преступления, совершенных неонацистами с особой жестокостью. Это больше, чем в прошлом году, на 1,7 %.

В результате исследования, проведенного Маастрихским университетом, было установлено, что германские компании в самой грубой в мире форме нарушают права человека. Согласно результатам, на долю Германии приходится 87 процентов от 1800 фактов нарушения прав человека.

Коррупция в Германии не считается препятствием для занятия бизнесом. Риски, связанные с фальсификацией и коррупцией, наиболее отчетливо проявляются в секторе строительства, здравоохранения и закупок по государственной линии. Статья о взяточничестве в Уголовном кодексе Германии применяется не к компаниям, а к индивидуумам. Так, дача, оплата и получение взятки индивидуумами считаются незаконными. В итоге имеются широкие возможности для получения взятки в корпоративном порядке, на уровне компаний.

Но факты коррупции получили широкое распространение и в государственных органах Германии. Выявился факт получения в конце 2011 года президентом Германии Кристианом Вульфом в результате злоупотребления должностными полномочиями низкопроцентного кредита на сумму 500.000 евро. Накануне принятия закона об отмене НДС в отельном бизнесе партия, возглавляемая министром иностранных дел Гидо Вестервелле, получила у монополистов пожертвование на сумму 1.1 миллиона евро. Хотя на строительство нового офиса Европейского центрального банка и Международного аэропорта имени Вилли Бранта потрачены астрономические суммы, тем не менее, завершения их придется ждать еще долго. Строительство аэропорта неоднократно откладывалось, причем каждая задержка обходилась бюджету в 120 миллионов евро. В отчете организации «Business under Control» говорится, что при строительстве аэропорта допущена коррупция на сумму 3 миллиарда долларов.

В отчете организации «Transparency İnternational» указано, что если в 2003 году 45 % населения Германии считало, что коррупция в стране возросла, то в 2007 году этот показатель составил 69 %. 77 % населения считают принимаемые правительством меры по борьбе с коррупцией недостаточными. В одном только 2012 году взяточничество и переманивание на свою сторону чиновников нанесли экономики Германии ущерб в размере 250 миллиардов евро. Газета «Die Velt» считает, что если бы представилась возможность вернуть взяточничество на уровень 2004 года, то экономический ущерб сократился на 30 миллиардов евро.

А акции протеста против нарушения прав человека, коррупции и других негативных фактов в стране жестоко пресекаются полицией. В качестве примера можно привести жестокое отношение властей к проведенным недавно акциям во Франкфурте и Гамбурге. При этом насилие применялось не только в отношении участников акции, но и против правозащитников и журналистов. Это явилось аналогией отношения, проявленного в американских городах Фергюсон и Балтимор к чернокожим протестантам, защищавшим их представителям НПО, освещавшим события журналистам. По сути, последовательно происходящие подобные правонарушения свидетельствуют о нетерпимости властных кругов на Западе к свободе собраний, волеизъявления, их безучастном подходе к демократическим ценностям.

Один из фактов, свидетельствующих об истинном отношении правительства Германии к вопросам свободы слова и информации в мире, связан с задержанием в берлинском аэропорту для передачи правоохранительным органам Египта сотрудника телеканала «Al Jazeera» Ахмеда Мансура. По имеющимся данным, за две недели до этого в ходе официального визита Президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси в Берлин между двумя странами были достигнуты договоренности в экономической сфере, и германская компания «Siemens» получила право реализации в Египте проектов на крупную сумму. Даже Интерпол отказался от исполнения обращения Каира о задержании Ахмеда Мансура. В настоящее время эксперты считают, что такое рвение правительства Меркель – ответ на достигнутые с Египтом договоренности.

По сообщению журнала «Sрiegel Online international», распложенная на территории Германии военная база Рамштейн является основной базой для осуществления США операций «drone» на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Посредством размещенного там специального секретного штаба и системы передающей сигнальной антенны США уничтожают живые или технические объекты в различных регионах мира без указания причин или дачи разъяснений. А правительство Германии, молча потворствуя такому произволу, превращается в соучастника совершаемых преступлений.

Однако официальный Берлин проявляет молчаливость не только в этом вопросе, но и при непосредственном участии своих органов спецслужб создает условия для того, чтобы американцы прослушивали в широком регионе всех, включая власти, субъекты бизнеса, институты гражданского общества. Недавно, когда выяснилось, что американские центры прослушивания, штаб-квартира которых находится в Баварии, следят даже за властями Германии, Ангела Меркель вынуждена была выступить в Бундестаге и в позорной форме оправдать произошедшее.

Гегемон Европы или Вассал Америки?

Эксперты считают, что Германия постепенно во все более категоричной форме пытается перехватить контроль за Евросоюзом. Этот союз по многим своим особенностям был создан как проект англосаксов для контроля за Европой, в частности - за самой Германией. То есть амбиции Германии, еще не восстановившей свой суверенитет, распространяются уже на весь континент. «Четвертый Рейх» - это не иллюзии того или иного пропагандиста, а будущее Германии, если она сможет избавиться от англосаксонского контроля.

Обратим внимание на некоторые экспертные заключения, опубликованные в зарубежных медиа.

Лишь в начале века творческая консолидация курсов Аденауэра (в западном направлении) и Бранды Шмидт (в восточном направлении) создала условия для вступления германской политики в качественно новый этап. Ангела Меркель, возглавляющая ФРГ с 2005 года, пытается превратить экономическое лидерство в Евросоюзе в политическое лидерство, восстановить в новом облике германский Рейх, созданный Отто фон Бисмарком. Но как это происходит?

BBC отмечает, что «политика, начавшаяся 20 лет назад в целях европеизации Германии дала обратный эффект, Европа начала онемечиваться». Хотя после мирового экономического кризиса Германия стала говорить о спасении европейской экономики, на деле, тем не менее, проводит политику укрепления своей национальной экономики и превращения в гегемона Европы за счет развала других государств и осуществления контроля за их экономикой.

Европейские эксперты считают, что требования, выдвигаемые в настоящее время Германией в отношении ряда европейских стран носят антигуманный характер. Ангелу Меркель интересуют не общеевропейские интересы, а дальнейшее приумножение экономического могущества Германии во что бы то ни стало. К примеру вот уже 3 года Германия требует от Греции сократить все дополнительные расходы, включая социальные. При этом военные расходы в данный список не включаются, так как на долю Греции приходятся 15 процентов германского экспорта оружия. Сумма средств, полученных Германией от продажи этой стране только подводных лодок, составляет 2 миллиарда евро.

Выходит так, что значительная часть долга, предоставленного Германией Греции, возвращается в эту страну через военные расходы. Это, по сути, схема дальнейшего обогащения Германии за счет приведения Греции в нищенское состояние.

Именно по этой причине сегодня в европейских странах, в частности, государствах, подвергшихся финансовой экспансии Германии, говорят о планах Ангелы Меркель по восстановлению «четвертого Рейха». Пока Германия в экономическом отношении оккупирует Европу. Но на повестке дня находятся также планы создания военной структуры Евросоюза, причем за этой идеей стоит именно Берлин. Меркель желает остаться в истории, как Бисмарк. Но удастся ли ей это?

По сути, в политике этих двух канцлеров больше различий, чем сходств. Внешнюю политику Бисмарка называли «жонглированием пятью европейскими мячами» - Австрией, Россией, Великобританией, Францией и Германией. Меркель выбирает между «Нормандской четверкой» и «Веймарским треугольником», что также напоминает жонглирование. Вполне вероятно, что Меркель не способна самостоятельно наметить политический курс Германии и осуществлять его, так как Германия сама беспомощна в руках заокеанского жонглера.

Как бы экзотично это ни выглядело, в период после Второй мировой войны Германия не обрела полного суверенитета, она фактически остается страной, находящейся под оккупацией США. По словам бывшего начальника разведки ФРГ Комоссы, с 1949 года канцлеры этой страны перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, вынуждены подписать «Канцлерский акт», подтверждающий вассальную зависимость от Америки. Судя по тому, как нынешний канцлер Германии А.Меркель ведет себя в связи с украинскими событиями, можно предположить, что «Канцлерский акт» все еще находится в силе.

Но все это происходит сегодня. Завтра, после оккупации Европы, Германия будет демонстрировать мускулы и перед Америкой. Те, кто, приведя в 1933 году Адольфа Гитлера к власти, намеревались развалить СССР и управлять большим пространством, включая Европу, сегодня реализуют план превращения Германии в гегемона Европы.

Немалую роль в победе над фашисткой Германией во Второй мировой войне сыграла и азербайджанская нефть. И теперь наши нефть и газ доходят до Европы. Но можно с уверенностью сказать, что если Германия получит власть над Европой, то европейцам не поможет и азербайджанская нефть.

А Азербайджан отныне будет хорошо взвешивать, как и с кем налаживать связи, кому верить, а кому – нет. О каком доверии и искренности можно говорить в отношениях с властями, которые сами ничего не решают?!