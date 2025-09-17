Еврокомиссар Марта Кос посетит Азербайджан
- 17 сентября, 2025
- 16:09
Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос посетит Азербайджан.
Об этом сообщили Report в пресс-службе в офиса ЕС в Баку.
Согласно информации, визит Еврокомиссара Кос в Баку начнется 18 сентября.
В ходе визита она проведет ряд встреч, в частности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамов и министром экономики Микаилом Джаббаров.
Комиссар также посетит Агдам, где встретится с лицами, занимающимися разминированием.
"Визит состоится в ключевой момент армяно–азербайджанского мирного процесса и предоставит возможность представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию в качестве конкретного вклада в региональное развитие. Кроме того, комиссар Кос обсудит с властями Азербайджана общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и разминирование", - заявили в бакинском офисе ЕС.