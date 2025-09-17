Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Еврокомиссар Марта Кос посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 16:09
    Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос посетит Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе в офиса ЕС в Баку. 

    Согласно информации, визит Еврокомиссара Кос в Баку начнется 18 сентября. 

    В ходе визита она проведет ряд встреч, в частности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамов и министром экономики Микаилом Джаббаров. 

    Комиссар также посетит Агдам, где встретится с лицами, занимающимися разминированием.

    "Визит состоится в ключевой момент армяно–азербайджанского мирного процесса и предоставит возможность представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию в качестве конкретного вклада в региональное развитие. Кроме того, комиссар Кос обсудит с властями Азербайджана общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и разминирование", - заявили в бакинском офисе ЕС.

    Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos Azərbaycana gələcək
    EU Commissioner Marta Kos to visit Azerbaijan

