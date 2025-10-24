Euronews: Азербайджан проводит активную собственную политику урбанизации

Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный третьему Национальному форуму по градостроительству в Азербайджане.

Как передает Report, в репортаже говорится о том, как Азербайджан "собрал мировых экспертов по урбанистике перед Всемирным форумом", который пройдет в стране весной 2026 года.

Телеканал отмечает, что Национальный форум по градостроительству в Ханкенди собрал более 400 участников из 64 стран, чтобы обсудить, как сделать города более устойчивыми, инклюзивными и устойчивыми к изменениям.

"Мы начали и продолжаем сотрудничество с международными партнерами, особенно с проектными организациями. Это помогает нам следовать глобальным тенденциям и стандартам, а также помогает потому, что каждая международная компания, работающая в Азербайджане, всегда сотрудничает как минимум с одним, а в большинстве случаев с несколькими азербайджанскими архитекторами, благодаря чему растет национальный профессиональный потенциал", - цитирует Euronews слова председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева.

В репортаже отмечается, что поскольку городские районы по всему миру сталкиваются с растущими проблемами климата и общественного здравоохранения, форум по градостроительству послужил важной платформой для изучения того, как инновации и сотрудничество могут помочь строить города, которые будут более устойчивыми и пригодными для жизни.

"Устойчивость означает также инновационное образование. А когда речь заходит об образовании, мы хотели, чтобы дети имели лучшие условия для получения хорошего образования", - сказала партнер-основатель SA Partners Дуня Ковари-Бинггели.

В материале подчеркивается, что Азербайджан активно приводит собственную политику урбанизации в соответствие с международными стандартами в экономических регионах Карабах и Восточный Зангезур, являющиеся бывшими зонами конфликта. "ООН и Азербайджан тесно сотрудничают в духе высокой совместной работы и сотворчества. Вместе они стремятся сделать это мероприятие более влиятельным, более эффективным и по-настоящему особенным", - отмечает Euronews.

"Все эти модели урбанизации, которые мы наблюдали в прошлом, просто не являются устойчивыми в будущем. Мы должны наблюдать за тем, как растут города, планировать и разрабатывать разумные стратегии, такие как уплотнение застройки", - заявила Анаклаудия Россбах, исполнительный директор ООН-Хабитат.