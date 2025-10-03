Euronews: AIIF 2025 продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономики

Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025), прошедший в комплексе Seabreeze Resort в Баку, продемонстрировал стремление страны диверсифицировать экономику, привлекая инвесторов как с Востока, так и с Запада.

Как передает Report, об этом говорится в видеосюжете телеканала Euronews "Азербайджанский инвестиционный форум демонстрирует новые возможности для бизнеса".

Телеканал отмечает, что AIIF 2025 собрал глобальных инвесторов для изучения развивающейся экономической стратегии страны.

"Два главных соглашения, подписанных в рамках форума, стали крупнейшими инвестициями в Азербайджан. Первое – это инвестиции, которые пришли в Азербайджан с Востока, от дружественных Объединенных Арабских Эмиратов, более $5 млрд. Второе – крупнейшие внешние вложения Азербайджана, приобретение SOCAR итальянской компании API", - сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В сюжете также отмечается, что стабильность Азербайджана и использование страной нефтегазовых доходов для развития человеческого капитала стали ключевыми сигналами доверия для международных инвесторов.

Итальянский эксперт по международным отношениям Рафаэль Маркетти в свою очередь отметил, что Азербайджан предлагает очень благоприятную среду для инвестиций. "Она стабильна, выгодно позиционирует себя на международной арене и использует природные ресурсы - нефть, газ – для развития человеческого потенциала и инфраструктуры. Страна уверенно идет путем экономического развития", - сказал он.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов напомнил, что благодаря энергетической политике страны удалось привлечь более $144 млрд инвестиций в создание энергетической инфраструктуры.

"Сейчас мы работаем над важными будущими проектами, в том числе интерконнекторами, соединяющими нас с Европой и Центральной Азией", - отметил министр.

Как отмечает Euronews, Азербайджан также представил себя как решительно меняющуюся страну: на форуме, помимо энергетики, обсуждались также вопросы цифровизации, развития инфраструктуры и новые партнерства.

Владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов заявил, что Азербайджан открыт для иностранных инвесторов, которые чувствуют себя в стране уверенно и безопасно.

В сюжете отмечают, что помимо заключенных соглашений, форум стал площадкой для диалога, показав, что дипломатия и прямое общение по-прежнему играют важную роль в построении новых партнерств.

"Как человек, работающий с Азербайджаном уже несколько десятилетий, могу сказать, что никогда еще я не видел столь уверенного настроя у азербайджанских лидеров. Речь идет не только о лозунге диверсификации экономики, а о реальных шагах", - сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

В заключение сюжета отмечается, что AIIF 2025 показал видение, основанное на связанности, креативности и диверсификации. Хотя форум в Баку завершился, он оставит след в регионе и за его пределами на многие годы вперед.